Bleus : l'heure de la bascule

À moins de trois mois de l'Euro, l'équipe de France commence mercredi sa phase de qualification pour le Mondial 2022 par la réception de l'Ukraine, première rencontre d'une série de trois matchs en dix jours. Didier Deschamps l'assume : l'heure n'est plus aux essais, mais à la consolidation du noyau.

Pas le temps de niaiser

Par Maxime Brigand

La dernière fois que ces deux-là se sont croisés, c’était pour un rendez-vous inutile, scotché avant deux matchs de Ligue des nations, un mercredi soir, alors que les Bleus n’étaient rassemblés que depuis quelques heures. Puis l’histoire s’était quand même invitée au dîner : face à une Ukraine largement affaiblie, l’équipe de France avait dessiné son plus large succès depuis six ans (7-1) , Olivier Giroud était devenu, grâce à un doublé, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du pays, et Éduardo Camavinga avait profité des espaces pour poser son premier pion international. Pas totalement inutile, donc ? On dira juste que, ce soir d’octobre 2020, les Bleus avaient réussi à juste assez assaisonner une affaire amicale en offrant des choses à voir au milieu d’une période de tests tactiques pour Didier Deschamps. L’automne était dans la tête du sélectionneur, un homme qui a un jour estimé quesont des, la période pouret. La bascule, on y est, et lundi, Deschamps a cassé en deux temps les craies des amoureux du tableau noir.Le premier : puisque l’équipe de France a trois matchs à disputer en dix jours, dont le premier mercredi soir au stade de France face à l’Ukraine, l’heure n’est pas au travail tactique., a ainsi soufflé le sélectionneur lundi midi.Le second : fini de tricoter, les Bleus n’iront pas à l’Euro pour surprendre, mais en s’appuyant sur ce qui a fonctionné en Russie. Deschamps, toujours :Mais où est le suspense, alors ? Ce rassemblement, marqué par les trois premiers matchs qualificatifs au Mondial 2022, est un point d’étape et un moyen de chasser quelques vieux démons. C’est aussi ce qu’a dit Raphaël Varane cette semaine :Et ce qu’a répété Lloris mardi :Reste que ces rencontres arrivent également au milieu d’un calendrier qui dégueule de partout et dans un contexte sanitaire qui reste polluant pour les joueurs., a concédé Deschamps, lundi.Et faire avancer le petit train bleu, qui récupère cette semaine quelques revanchards, Thomas Lemar et Ousmane Dembélé en tête. Sans surprise, mercredi soir, c’est avec son équipe type que Deschamps va se présenter face à l’Ukraine, qui s’est retapée depuis l’automne, mais les deux revenants auront du temps de jeu et des points à marquer, notamment Dembélé , très attendu au tournant. Varane :À confirmer, très vite, dans un ciel bleu qui n’a finalement vu passer qu’un micro-nuage depuis le début de la semaine : l’évocation du cas Karim Benzema, dont la non-présence chez les Bleus a de nouveau fait bondir Zidane récemment. Résultat ? Raphaël Varane a loué les qualités de son coéquipier et a ensuite coupé court :La caravane passe, on peut toujours aboyer : ce débat est terminé depuis longtemps et n’a aucune chance d’être rouvert tant que Didier Deschamps sera aux affaires. Cette équipe de France, victorieuse avec la manière au Portugal en novembre (0-1), fonce à pleine vitesse et tête baissée. Et semble bien se ficher du reste. Au fond, a-t-elle tort ? Pas sûr.