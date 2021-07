Filmé à son insu au cours d'une soirée arrosée, Rooney porte plainte

NEW: Old Photos have emerged of Wayne Rooney having a mad one pic.twitter.com/lTt9aYRfHJ — Football For All (@FootballlForAll) July 25, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

John Wayne.Wayne Rooney s'en serait bien passé. Ce dimanche, des photos et vidéo virales montrant l'actuel entraîneur de Derby County (35 ans) complètement ivre en compagnie d'une mannequin locale, Tyler Ryan, de quatorze ans sa cadette, ont été dévoilées. D'après la presse anglaise, avec la réouverture des bars (et des boîtes de nuit) effective également outre-Manche, l'ancienne légende de Manchester United en a visiblement profité pour faire la fête plus que de raison, à Manchester.D'abord en compagnie de plusieurs femmes sur le, l'ex-numéro 10 desa terminé la soirée dans sa cabine VIP avec deux d'entre elles... qui l'ont filmé en se moquant de lui alors qu'il s'était vraisemblablement endormi. Les clichés et petits films, pris à son insu et partagés par Tyler Ryan, pourraient faire l'objet de poursuites : d'après le, Rooney aurait déjà saisi la justice locale par l'intermédiaire de ses avocats, afin de porter plainte. Il affirme «» .Arrêté déjà plusieurs fois pour ivresse publique, notamment lors de son escapade américaine à DC United (2018-20), Wayne Rooney est en tout cas dans une sacrée mélasse.