Fiasco Mediapro : Didier Quillot pointe la responsabilité de Canal+

L’ancien directeur général de la LFP, Didier Quillot, a été auditionné jeudi matin par la commission parlementaire chargée de faire la lumière sur l’échec de Téléfoot la Chaine et de son opérateur, le groupe espagnol Mediapro. Pendant plus de deux heures, il est revenu sur cette affaire, et un nom a tourné en boucle : Canal+.

Canal+ coupable ?

Pas de garanties financières

Par Pierre Rondeau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il ne s’était pas exprimé officiellement depuis quasiment un an. Après son départ de la Ligue, en septembre 2020, Didier Quillot avait été désigné comme le principal responsable de la crise du football français, après avoir été à l’origine de l’arrivée de Mediapro, en mai 2018. Et face aux députés Cédric Roussel et Régis Juanico, l’ancien dirigeant d’Orange a eu l’occasion de se défendre et de rétablir plusieurs vérités. Tout d’abord, Didier Quillot a répété qu’il n’avait été qu’un porte-parole, qu’un représentant, et que toutes les décisions et les choix ont été faits par le comité de pilotage de la LFP, constitué de présidents de club de Ligue 1 et de Ligue 2. «[…]» .Ensuite, selon lui, l’organisation a été parfaitement respectée et il n’y a eu aucun aveuglement ni aucun amateurisme. L’appel d’offres de 2018 a été supervisé et validé par l’autorité de la concurrence, et le groupe Mediapro, nouveau candidat à l’époque, a présenté une certaine crédibilité économique et financière. Pour lui, la cause du retrait de l’opérateur espagnol est le changement de stratégie de son actionnaire principal, le fonds chinois Orient Hontai Capital. En effet, dès 2019, le gouvernement chinois a interdit les investissements de capitaux vers le football européen et, au moment où il fallait payer, Hontai Capital, bien qu’il se soit porté garant du groupe Mediapro, s’est retrouvé aux abonnés absents.D’après Didier Quillot, le principal responsable de la situation actuelle, au-delà de la Covid-19, de la crise sanitaire et du piratage, c’est Canal+. En mai 2018, lors de l’appel d’offres, Maxime Saada «» . Dès l’instant où, lors de la vente du lot 1, Médiapro remporte l’enchère, «» . «[…]» .Et cette guéguerre a ensuite perduré jusqu’à l’été 2020. Aucun accord de diffusion n’est trouvé entre Mediapro et Canal, aucun accord de sous-licenciement, alors même que, selon Quillot, «. […]» . Malgré des alertes envoyées dès le dernier semestre 2018, directement aux équipes de Jaume Roures, malgré les réunions et les rencontres entre les dirigeants de Canal et de Mediapro, aucun accord n’est conclu et Téléfoot est lancé difficilement, sur peu de boxs. Au final, c’est un échec et le business-plan, 25€ par mois pour une chaîne monothématique, n’y serait pas pour quelque chose. «» .Concernant la question des garanties financières, Quillot botte en touche. Bien qu’il considère que oui, il aurait fallu demander un dépôt de garantie, cela n’était pas courant, n’avait jamais été fait depuis plus de 25 ans et n’était pas inscrit dans le règlement de l’appel d’offres, validé par l’autorité de la concurrence. «» .Globalement, on ressort de cette audition plutôt interloqué et sceptique. À écouter Didier Quillot, si Canal n’avait pas joué petit bras et s’il n’y avait pas eu une accumulation malheureuse de déboires imprévisibles, tout aurait pu fonctionner. Selon lui, si le football français connait aujourd’hui l’une des plus grandes crises de son histoire, c’est presque la faute à pas de chance.