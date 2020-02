Fête gâchée pour le Bayern à Hoffenheim, Dortmund sans forcer

69

Referee suspending Bayern Munich game for banners held by the away fans. pic.twitter.com/E9OQgG91cp — Khadka (@MountaiNibber) February 29, 2020

Hoffenheim (4-2-3-1) : Baumann - Rudy, Nordtveit, Hubner, Zuber - Grillitsch, Samassekou - Skov, Baumgartner, Bruun Larsen - Bebou. Entraîneur : Schreuder.



Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Alcántara - Gnabry, Müller, Coutinho - Zirkzee. Entraîneur : Flick

Borussia Dortmund (3-4-3) : Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Brandt, Hazard, Sancho. Entraîneur : Favre.



Fribourg (3-4-3) : Schwolow - Gulde, Lienhart, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Gunter - Sallai, Petersen, Grifo. Entraîneur : Streich

Une grande fête... gâchée par ses propres supporters. Alors que le Bayern faisait atteindre le nirvana à son public en atomisant Hoffenheim à l'extérieur, quelques ultras desn'ont pas trouvé meilleure idée que de déployer une bannerole insultant le président controversé du TSG 1899.» , pouvait-on notamment lire sur cette banderole à laquelle joueurs, entraîneur (Flick) et président (Rummenigge) du Bayern ont immédiatement réagi en demandant aux ultras de le retirer. De quoi provoquer l'interruption du match par l'arbitre, renvoyant les 22 acteurs aux vestiaires alors que le score était de 0-6. Après avoir expulsé les fauteurs de trouble, le jeu a pu reprendre... ou presque, les joueurs se contentant de rester sur la pelouse pour applaudir le dirigeant d'Hoffenheim, en communion avec le public. Le versant du football qu'on préfère, clairement.Service minimum. Sous une météo difficile et privé d'Erling Braut Håland (diminué par une gastro-entérite) au coup d'envoi, le Borussia Dortmund a eu le mérite de marquer rapidement pour contrôler la suite de la partie contre Fribourg. Mais lesn'étant pas les meilleurs dans cet exercice, Dan-Axel Zagadou et compagnie sont passés à deux doigts de la catastrophe. Une tête de Petersen sauvée sur sa ligne par Piszczek, une grosse situation adverse dégagée tant bien que mal hors de la surface... Ric-rac, mais ça passe pour ce Borussia de plus en plus gestionnaire et qui n'a encaissé qu'un but lors de ses quatre derniers matchs.Fohlen'Gladbach garde un mince espoir d'embêter le Bayern, dans la lutte pour le titre. Mais pour cela, lesne doivent plus réaliser le moindre faux-pas. Mission accomplie à Augsburg ce samedi, en grande partie grâce à Alassane Pléa. Remplaçant au coup d'envoi, le Français avait visiblement compris le message : se montrer plus volontaire, et collectif. Alors quand l'ancien Niçois a remplacé Marcus Thuram à la pause, il s'est donné pour mission de régaler ses partenaires : un bon centre pour Lars Stindl concrétisé par Ramy Bensebaini, puis un cadeau pour ce même Stindl après une petite samba. La réduction du score d'Augsburg, par un coup de boule puissant de Löwen, n'y changera rien : le capitaine dessignera un doublé après un contrôle spectaculaire, quand bien même Finnbogason s'était chargé de rallumer la flamme pour les locaux. Le Borussia reste quatrième, en attendant mieux.