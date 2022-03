Le Camp Nou va s'appeller le Spotify Camp Nou

Acord amb @Spotify per unir el futbol i la música com mai ho havies vist abans — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) March 15, 2022

Au lieu de sonner creux, le Spotify Camp Nou aura peut-être des airs de salle de concert.Le FC Barcelone a finalement annoncé officiellement ce mardi soir son accord avec Spotify pour que la société de streaming musical devienne le principal sponsor maillot de l'équipe, et nomme également le stade le Spotify Camp Nou. Le club n'a pas divulgué les termes financiers de l'accord, invoquant une clause de confidentialité qui protège le nouveau sponsor, bien que diverses sources suggèrent qu'il pourrait se situer entre 65 et 70 millions d'euros pour l’ensemble.L'accord, approuvé et signé ce mardi par le conseil d'administration, est maintenant soumis à la ratification de l'assemblée extraordinaire des socios qui se tiendra le 3 avril prochain et qui, pour la première fois de son histoire, sera en visio-conférence. Une fois le feu vert donné, on devrait voir apparaître la marque suédoise sur les maillots des équipes masculine et féminine à partir de la saison 2022/23 et pour les quatre prochaines saisons. Pour la première fois de son histoire, le stade subira la loi du « naming » et sera rebaptisé « Spotify Camp Nou » à partir de juillet 2022.Ça n’empêchera pas certains de l’appeler « New Camp » .