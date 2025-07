Pierre Ménès à propos de Marie Portolano : « Elle a niqué ma vie »

Ouin, ouin, ouin.

Lors d’une interview accordée à la web émission La Baze lundi, Pierre Ménès est revenu sur l’affaire qui l’opposait à Marie Portolano. Après avoir déclaré être devenu « un pestiféré » et n’avoir reçu aucune proposition professionnelle depuis, l’ancien journaliste sportif a débuté en tenant à rappeler qu’il ne se souvenait pas avoir soulevé la jupe de la journaliste durant une émission du Canal Football Club, avant d’assurer être déjà malade à cette époque.

Il a ensuite évoqué la diffusion en mars 2021 du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste : « Quand Marie Portolano me convie à son interview pour parler de la place des femmes dans le journalisme sportif, j’y vais en toute candeur parce que j’ai été le premier à faire un talk-show de foot avec que des filles. Et là, elle me sort : “Tu te souviens que tu m’as soulevé la jupe ?” Je suis stupéfait. D’abord parce que ça ne me ressemble pas. »

« Elle a n*qué ma vie » : @PierreMenes s’en prend à Marie Portolano après l’affaire de la jupe #LaBaze pic.twitter.com/0ZVzKkv0St — Sasha Elbaz (@sashaelbaz) July 6, 2025

« Elle a fait le buzz de sa carrière avec cette histoire »

Pierre Ménès révèle ensuite que la journaliste sportive a continué de lui envoyer des messages après la diffusion du documentaire avant d’aller plus loin : « Elle a niqué ma vie, évidemment que je lui en veux. Elle a fait le buzz de sa carrière avec cette histoire. […] Elle m’a dit que je lui avais soulevé la jupe et qu’elle m’a giflé derrière. Je suis désolé, mais huit ans après, on cherche toujours un témoin de ça du “soulevage” de la jupe et de la gifle alors qu’il y avait des caméras qui tournaient. Et quatre ans, pour m’en remettre un coup, elle sort un bouquin. » Pour rappel, Pierre Ménès avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle en avril 2023, avant de déclarer vouloir faire appel.

Un véritable bouc émissaire.

