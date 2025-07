Luis Enrique refuse de parler de Mbappé à la veille de PSG-Real

Luis Enrique joue à Ni Kylian ni Mbappé.

Ce mercredi à New-York, en demi-finales du Mondial des clubs, Kylian Mbappé retrouve le Paris Saint-Germain pour la première fois depuis son départ de la capitale à l’été 2024. En coulisses, la bisbille entre le Kyks et son ancienne maison ne serait d’ailleurs pas encore terminée. Mardi, à la veille du match, Luis Enrique a forcément été assailli de questions sur son ex-joueur, mais il a réussi à botter en touche à chaque fois, se contentant de rétorquer que cela « appartient au passé ». Pire : il n’a même pas prononcé le nom de l’international français.

À la place, Lucho est donc allé sur des sentiers moins périlleux : « C’est un plaisir de jouer contre le Real Madrid, ça l’a toujours été, car on joue contre l’équipe la plus adulée au monde, c’est énorme. Et je suis un “Culé”, un socio du Barça, donc c’est toujours motivant de jouer contre le Real. […] Depuis notre arrivée au club, nous avons tous marqué l’histoire. Maintenant, on a la possibilité de gagner ce tournoi qui ne se déroule que tous les quatre ans. Je pense sincèrement que ça va devenir une référence. »

On espère que le match sera moins boring.

