Faut-il vraiment se moquer de l'affluence de Manchester City ?

Si Manchester City remplit l'Etihad Stadium en Premier League, ce n'est pas forcément le cas dans les autres compétitions, y compris pour certains matchs de Ligue des champions. Samedi dernier, le champion d'Angleterre a encore été moqué pour ne pas avoir réussi à vendre les 36 207 tickets que la fédération lui avait octroyés pour la demi-finale de Cup contre Liverpool disputée à Wembley. Comment l'expliquer ?

"LONDON, ENGLAND - Saturday, April 16, 2022: Empty seats covered by a huge Manchester City banner pictured before the FA Cup Semi-Final game between Manchester City FC and Liverpool FC at Wembley Stadium. " pic.twitter.com/G3k8aQSMLu — This Is Anfield (@thisisanfield) April 16, 2022

Far from home

La Premier League, puis le reste

Par Quentin Ballue

Tous propos recueillis par QB, sauf ceux de Pep Guardiola et Kevin Parker.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pas à la fête samedi sur le terrain, particulièrement au cours d’une première période totalement maitrisée par Liverpool, Manchester City a aussi connu quelques déboires en dehors. D’abord parce que certains supporters ont perturbé l'hommage aux victimes d'Hillsborough, obligeant le club à publier un communiquer pour s’excuser. Ensuite parce que le parcageétait loin d’avoir faire le plein à Wembley. Deux bâches géantes aux couleurs du MCFC ont ainsi été déployées pour dissimuler les sièges n’ayant pas trouvé preneurs. De quoi susciter les railleries et relancer une rengaine déjà bien connue outre-Manche : Manchester City gagne, sans forcément remplir les stades. À tort ou à raison ?Pourquoi les supporters du champion d’Angleterre n’affluent-ils pas à Wembley pour une demi-finale au sommet contre l’une des meilleures formations du monde ? Les circonstances n’ont pas aidé puisqu’aucun train direct ne circulait ce week-end entre le nord-ouest du pays et la capitale pour cause de travaux. Raison pour laquelle des groupes de supporters des deux clubs avaient demandé la délocalisation du match, sans succès. Pas de train, certes, mais les supporters desétaient malgré tout présents en masse. L’argument des difficultés de déplacement tient-il donc vraiment ?, explique Stuart Brennan, qui suit lespour leLe contexte économique joue aussi certainement. L'inflation a atteint son plus haut niveau au Royaume-Uni depuis 1992 et le plafond des prix de l'énergie a été augmenté de 54% au 1avril., poursuit le journaliste.Les hommes de Guardiola jouent en effet beaucoup : 58 rencontres cette saison, voire 59 en cas de finale de Ligue des champions. Depuis 2015-2016, City oscille entre 56 et 61 matchs par exercice. Et cela a un coût pour les supporters.La question de l’affluence mancunienne n’est pas nouvelle. En septembre dernier, City avait collé un set à Leipzig devant 38 000 spectateurs tout juste . 15 000 places étaient donc inoccupées donc pour l’entrée en lice en Ligue des champions du finaliste de la dernière édition. Ce qui avait valu un commentaire de Pep Guardiola :Une sortie alors jugéepar le secrétaire général du club de supporters, Kevin Parker, dans les colonnes duDu pain béni pour les fans de United, qui s’en donnent en effet à cœur joie quand ils peuvent entonner :Certains ont donné à l’Etihad le surnom « Emptyhad » . En cherchant(sièges vides) sur Google Maps, vous tomberez même sûr l’Etihad Stadium...Mais est-ce pour autant justifié ? Ayant enlevé environ 1100 sièges l'an passé pour installer de nouveaux panneaux publicitaires, City peut accueillir jusqu’à 53 400 personnes. En Premier League, le club affiche un taux de remplissage de 98,6% avec un pic à 53 319 spectateurs contre Chelsea le 15 janvier. Plus « faible » affluence en championnat : 51 437 têtes pour la venue de Norwich le 21 août. Restent toutefois deux accrocs, celui de Leipzig, et un autre contre Wycombe. Seulement 30 959 personnes s’étaient alors déplacées pour voir lesremettre leur titre en Carabao Cup en jeu le 21 septembre. Avant même la pandémie, City a disputé nombre de rencontres de coupes nationales ou de Ligue des champions dans un stade clairsemé. En 2018, à peine 35 000 spectateurs contre Fulham, 32 000 contre Burton et 40 000 contre l'OL. Justification de Kevin Parker ? "wow, ça va être fou".En 2019-2020, City avait aussi reçu Southampton et Fulham devant respectivement 37 et 39 000 spectateurs.Une amplitude qui fait tâche., tempère Jonathan Smith, correspondant à Manchester pourQu'en sera-t-il quand la tribune nord sera agrandie pour offrir au stade une capacité totale de 60 000 places ?, imagine Smith.Encore un peu de temps, et l'étiquette « Emptyhad » sera peut-être envoyée définitivement aux oubliettes. Sauf chez les supporters adverses.