Face à West Ham, le Viborg FF privé de deux joueurs à cause du Brexit

CB

Panique à Viborg.Alors que le Viborg FF pourrait se qualifier pour une phase de poules de coupe d'Europe pour la première fois de son histoire, le club danois devra pour cela plier West Ham. Et la tâche s'annonce d'autant plus difficile que les Danois devront se passer de deux joueurs, qui ne peuvent pas se rendre sur le territoire anglais à cause des mesures post-Brexit concernant l'entrée sur le sol britannique pour les citoyens non-européens.Ainsi, le Gambien Alassana Jatta - buteur au tour précédent face à Tórshavn - et le Nigérian Ibrahim Said, n'ont pas reçu leur visa et ne pourront donc se rendre à Londres ce jeudi, a indiqué le club . Le délai de traitement de la demande a rendu la démarche impossible, et ce malgré la sollicitation de la fédération danoise et de l'UEFA.De quoi attendre lesde pied ferme lors du match retour.