Erreur sur l@ personne

Twitter peut être un formidable endroit pour connecter des fans de football à leurs joueurs, entraîneurs et équipes préférés. Mais encore faut-il faire attention à qui l'on envoie ses 280 caractères. Car avec ses plus de 320 millions d'utilisateurs revendiqués, le réseau social regorge d'homonymes et de personnes dont le pseudo (le @) se rapproche de celui d'une star du football. Pour ceux-là, l'expérience Twitter peut vite prendre une toute autre dimension.

I seem to be getting confused with an Irish soccer player by the same name @michaelduffy_ At least one Michael Duffy is a famous athlete! — Father Michael Duffy (@FrMichaelDuffy) February 4, 2015

Chelsea, Van Persie, Villas-Boas et Moyes sont sur un bateau

I AM NOT À FOOTBALL CLUB — chels (@chelsea) August 22, 2013

Reminder that I am NOT the U.K. football coach, so if you send me a death threat meant for him, I'm gonna tweet you a musical theater lyric. — Ashley Van Buren (@avb) December 15, 2013

Kylian Mbappé et un twitto allemand

Qu’est-ce qui peut bien pousser une horde de joyeux irlandais à chaleureusement féliciter sur Twitter un prêtre new-yorkais pour son transfert au Celtic ? Nous sommes le 4 février 2015 lorsque le père Michael Duffy voit exploser ses mentions sans trop comprendre d’où ça vient. Alors avant de demander réponse à Dieu, il sonde Google, qui dissipe rapidement le mystère : à 5 000 kilomètres de là, son homonyme, un ailier irlandais de 20 ans, célèbre la nouvelle année avec un transfert chez les. La confusion était facile : là où c’est le clerc qui revendiquait le pseudonyme originelsur Twitter, son homonyme footeux répondait à. Un simple sous-tiret qui canalise pourtant un monde de différence. «» gazouillera le père, pas rancunier pour un sou de cette drôle d’expérience.Depuis, Michael Duffy (le footballeur) a quitté le Celtic et Michael Duffy (le prêtre) a changé son arobase en, sans doute pour éviter toute confusion. Mais il est loin d’être la seule, ni la première victime de ces méprises qui, parfois, donnent lieu à de belles histoires. En 2011 par exemple, un Américain du nom de Wesley Hall,sur la toile, tombe fou amoureux du club anglais de Nottingham Forest après avoir été confondu avec le défenseur desWesley Morgan, également surnommé « Big Wes » . Tout récemment, c’est l’actrice Alison Becker, notamment connue pour son rôle dans la sériequi s’est fait une petite place au sein de la twittosphère footballistique en s’appropriant sans complexe son homonymie avec le gardien de Liverpool. Et ce même si leur nom ne s’épelle même pas de la même façon. «» , déduit-elle. Inscrite sur le réseau depuis septembre 2009, elle n’a réellement commencé à voir ses mentions envahies par des footeux qu’à l’été 2018, peu avant que le joueur de la Roma ne rejoigne les: «Pour elle, l’expérience s’est révélée plutôt positive. La confusion avec le portier desdevient undans ses tweets, elle pose à de nombreuses reprises avec le maillot de Liverpool et enregistre même, en décembre dernier, une vidéo pour le média américain Bleacher Report réagissant à « sa » victoire au trophée Yachine . «Là où Alison a la chance de partager son identité avec le gardien populaire d’une équipe en pleine bourre, d’autres n’ont pas cette chance. En mars 2014, une écossaise du nom de Sarah Moyescommence à recevoir des notifications de fans de Manchester United énervés contre leur entraîneur, David Moyes. Elle tweete son ras-le-bol : «» Mais ses 140 caractères deviennent viraux, et une partie de Twitter s’acharne contre elle. «» , écrit-elle en mars 2014 dans un billet de blog sur le site du, intitulé «» . Insultes, incitations au suicide, attaques sur le physique, tout y passe pour, au départ, une simple erreur sur la personne. «« D’autres » , justement, ont prêté main forte à Sarah sur Twitter à ce moment, lui faisant comprendre qu’elle n’était pas la seule dans cette situation et formant une alliance surréaliste entre homonymes de footeux. Il y avait par exemple, de son vrai nom Chelsea LaSalle, une jeune Américaine qui en avait marre d’être prise pour un club de foot anglais, ou, Ravi Visvesvaraya Sharada Prasad à la ville, un consultant en télécom indien qui s’amusait d’être pris pour le buteur néerlandais Robin van Persie (surnommé RVP). Il y avait aussi, a.k.a. Ashley van Buren. Autrice new-yorkaise d’une trentaine d’années, elle avait déjà fait les frais bien avant Sarah Moyes des déboires d’un autre entraîneur mal aimé : André Villas-Boas. «, rembobine-t-elle.» Comme Alison, Ashley décide alors de tourner cette nuisance en dérision : en décembre 2013, alors que le Portugais vit ses derniers moments à Tottenham et que les insultes se font de plus en plus fréquentes, elle tweete que «» . «» , témoigne-t-elle aujourd'hui.Heureusement, tout n’a pas été que menaces de mort et insultes. «, confie-t-elle.» Les aléas de la carrière du Portugais aidant, Ashley Van Buren arrive à avoir un peu de répit quand son homonyme est au chômage. Jusqu’à cet été, et l’arrivée duà l’OM. Depuis, les mentions d’Ashley ont pris l’accent marseillais. «"Dix pour cent"Pour autant, pas question pour elle de changer une identité numérique qu’elle arbore depuis janvier 2008 : «» . Dans la banlieue de Munich, un autre twitto s’accroche à ses initiales contre vents, marées et vagues de fans de football français. «» , pose avec aplomb Patryk Samuel Garkun, propriétaire heureux de. «» , assure Patryk, qui s'étonne que le club de la capitale n'ait jamais essayé de le contacter pour lui acheter son compte. Est-ce qu'il aurait accepté ? «» . Les affaires sont les affaires.Le club de la capitale a beau compter 7,5 millions d’abonnés sous son pseudo, le logo bien visible en photo de profil et une petite pastille bleue pour attester de son authenticité, beaucoup mentionnent régulièrement encore le pauvre Patryk par inadvertance. Même ceux qu’on attend le moins sur ce genre d’erreurs : «» . Patryk, qui se dit «» , a beau avoir bloqué les notifications ne venant pas des 170 personnes qu'il suit, «» , il laisse ses messages privés ouverts «» . Il y a environ huit ans, il reçoit un message qui le marque : «» . Le revers de la médaille est là, aussi : parfois, on croit parler à son club de foot préféré sur Twitter, et on se retrouve à se faire briser son rêve par un Allemand qui n’a rien demandé.