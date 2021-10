En Jupiler Pro League, un gardien visé par des jets de briquets

Eupen-Union interrompu pendant une dizaine de minutes: le portier bruxellois Anthony Moris visé par des jets de projectiles (photos) https://t.co/doFczBXp31 — Sudpresse (@sudpresseonline) October 23, 2021

Ce n’est pas une bouteille, mais bon.Samedi dernier, trente secondes après avoir égalisé par l’intermédiaire d’Emmanuel Agbadou, les joueurs du KAS Eupen ont vu Casper Nielsen redonner l’avantage à l’Union saint-gilloise et installer par la même occasion, le nouveau modèle de clim danoise dans l’enceinte du Kehrweg. Une réalisation qui a fortement agacé certains supporters des Pandas, lesquels ont décidé de s’en prendre au portier des visiteurs Anthony Moris. Après avoir reçu plusieurs jets de briquets, le gardien luxembourgeois s’est écroulé au sol, obligeant l’arbitre à suspendre le match pendant dix minutes.La rencontre s'est finalement terminée dans le calme mais cet incident vient tout de même s’ajouter à une longue liste d’évènements déplorables qui viennent peu à peu assombrir l’horizon du football belge. Ainsi, à Seraing, des joueurs et des membres du staff de Charleroi ont été visés par des jets de bières ce week-end. Lors de la dernière journée, c'est un pétard lancé depuis les tribunes de Sclessin et visant Rafael Romo, le portier vénézuélien d’OHL, qui avait fait la Une de la presse sportive nationale. Des incidents de plus en plus récurrents que la Pro League entend bien écarter des terrains au plus vite. Cette dernière a ainsi annoncé que le coupables de chacun de ces évènements ont été identifiés et seront sanctionnés dans les prochains jours.Quand la Ligue 1 sert d’exemple, ce n’est pas toujours bon signe.