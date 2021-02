En direct : Top Chef, saison 12, épisode 3

Après l'éviction de Jarvis et ses santiags la semaine précédente, les brigades sont au complet et les choses sérieuses peuvent commencer. Reste maintenant à savoir quelle équipe va sortir affaiblie de cette troisième journée. Préparez vos fourchettes, place à la C1 des fourneaux.

Par Maxime Renaudet

On va passer sur l'épreuve de la pomme de terre salée. Le moment pour moi de vous partager ma recette.C'est la brigade de Pairet qui l'emporte. Merci la bière.Et c'est reparti. L'équipe de Sarran a oublié le sucre...la boulette... Est-ce que ça va être rédhibitoire ?Pendant la pub, racontez-moi ce que vous avez mangé ce soir !J'allais oublier, mais ce mille-feuille a l'air d'avoir plu aux chefs. Perso, ça m'emballait pas des masses mais je suis pas chef.C'est la pub. Pour gagner 20 000€, envoyez un sms au 0648258141 et dites : «Ils s'en sortent très bien d'après les deux goûteurs !Ca part sur la dégustation. On commence par le mille-feuille qui ne ressemble pas à un mille-feuille d'après Stéphane.Plus qu'une minute avant la fin de l'épreuve. On se grouille...Baptiste part sur de la bière. De quoi faire zizir aux Nordistes. Manque plus qu'une chtite fricadelle.L'équipe de Pairet prépare un jus de prune. J'appelle ça du schnaps perso !On est d'accord que Paul Pairet c'est un crossover entre Laurent Blanc et Manu Chao ?La première fournée était cramée comme dans un kebab miteux. Heureusement, Bruno réussit la seconde.» , dixit Bruno. Un peu de sauce andalouse avec tout ça ?De la pulpe de pomme de terre dans de la crème pâtissière. Imaginez une tropézienne à la patate !L'équipe de Paul Pairet part elle sur un mille-feuille.@Pierre HicNiveau : Bien vu. La réponse à ma blague pourrave était bien : «L'équipe Sarran part sur une crème et gaufrettes de pomme de terre et ses billes de pomme de terre au miel (des miel pops en somme).En parlant de purée, vous êtes plutôt au beurre ou à l'huile de l'olive ? En tant que Normand, je vous laisse deviner ma réponse.Deux brigades vont s'affronter sur un plat salé, et les deux autres sur un plat sucré. Une seule brigade sera qualifiée !On commence par la pomme de terre avec les chefs Sébastien Vauxion, seul chef patissier étoilé au Monde, et Jérôme Banctel.Ce soir, la première épreuve sera consacrée à la patate, sucrée ou salée. Je vous prépare d'ailleurs la recette des pommes de terre sautées de ma grand-mère. Préparez vos stylos !Ca y est, la voix de Stéphane Rotenberg est là.Pour perpétuer la tradition mise en place par Monsieur Théo Denmat, que je n'ai jamais vu venir au taff avec un plat mijoté maison, on va commencer ce live par une blague :D'ailleurs, je sais pas si vous aviez remarqué (j'espère que si quand même) mais l'actrice qui joue Huguette est la voix française de Loïs, la mère de Malcolm.Allez, Scènes de ménages, ça dégage !Salut les marmitons, comment que ça va bien ? On se retrouve ce soir pour l'épisode 3 de la saison 12, soit le moment où ça va commencer à s'exciter en cuisine. On va causer pommes deterre et trompe l'oeil. Attachez votre serviette autour du cou, ça va commencer !