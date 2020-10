En direct : la conf d'Emmanuel Macron

Oui, le monde du huis clos devrait avoir encore de beaux jours devant lui. Le président de la République s'exprime ce mercredi à 19h55 sur TF1 et France 2 pour annoncer la stratégie à adopter face au virus et cette fameuse seconde vague. Couvre-feu, télétravail, fermeture des commerces, limitation des déplacements et - qui sait - reconfinement : « toutes les options sont sur la table » . On écoute.

20h01 : C'est officiel, le couvre-feu est adopté.

Par Mathieu Rollinger

32%, c'est le taux d'occupation des services de réanimations. Comme quoi, on peut perdre en laissant le ballon.Chez vous, ça va, tout le monde se porte bien ?Première nouvelle : «» . Et en plus « il est injuste » , puisque les vieux et les pauvres sont les plus touchés.On commence par une petite analyse du match. Et la méthode est pour le moment de copier les mesures restrictives prises par les voisins.Limite, j'en viens à regretter Canteloup...Pour info, on nous parle de deuxième vague, mais on est à un peu plus de 8000 hospitalisations par semaine (3000 de plus qu'à la fin de l'été, certes) quand on était à 32000 environ au mois d'avril. Les hommes mentent, pas les chiffres.Et si on brise le couvre-feu, c'est chaud ?J'allais dire : à vos pronos, mais TF1 spoile déjà sur un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin à partir de ce week-end dans les grandes villes françaises... Eh bah super.Toc toc toc ! Excusez-moi de déranger, mais il y a le président du club France qui s'apprête à prendre la parole. Alors avant de déguster un Croatie-France des familles, on va garder un petit oeil sur les réjouissances qui pourraient nous être réservées dans les prochains jours dans un tout autre match. Oui, je parle de celui qui nous oppose tous contre le coronavirus.