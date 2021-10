En direct : Koh-Lanta, la légende épisode 8

PRENEZ PLACE ! Après ce que le monde des séries américaines appelle un "épisode filler" la semaine dernière, cette soirée sur Koh-Lanta nous réserve une double ration de bonheur : les ambassadeurs, et les premiers pas du camp réunifié. Autrement dit un programme très chargé, à l'issue duquel, comme pour Six Feet Under, quelqu'un repartira en pleurnichant dans sa caisse. Ouinouin.

Oh Clémence qui veut faire sauter Coumba !Oh Laurent qui propose Christelle, Clémence est d'accord...Imaginez si Clémentine était restée et qu'elle avait réussi à convaincre tout le monde de faire sauter Coumba...Dans tous les cas c'est un très bel appel à la vengeance. Bien joué la prod'.Olala, les ambassadeurs doivent donc se mettre d'accord à la majorité pour faire sortir quelqu'un...Pour rappel, si et seulement si Phil gicle à la boule noire, c'est terminé pour moi. C'est hors de question.Quand il faut ouvrir les vannes :Terrible désillusion : il avait les cheveux attachés. Ça sent la perruque tout ce mystère.Voyez, Mbappé a déjà marqué. Aucun suspense.Mais vous savez si Phil va aller à la boule noire, vous ?(Même si rien ne détrônera la loutre.)Je vous invite ÉVIDEMMENT à prendre exemple suret poster des photos des animaux que vous trouvez les plus mignons. C'est à ça que sert ce Live.« "Ça et l'orientation, bordel... "Of course. Troisième marche du podium pour l'épisode destins liés. Toujours un meilleur arc narratif que celui d'Andrew Garfield comme Spiderman.Je ne trahis aucun secret, mais sachez que j'ai vu hier Laurent s'enfermer dans une salle de notre bureau avec Kévin Charnay, pour en ressortir 2h plus tard le sourire jusqu'aux oreilles et l'air machiavélique.Les notes du soir sont donc de Kévin, Swann ET Laurent. Vous êtes pas prêts.J'ai pas eu à aller chercher bien loin, c'est également mon fond d'écran.Il est peu dire que, de mon côté, l'épisode des ambassadeurs est clairement dans le haut du panier des momentums Koh-Lanta. Ça et l'orientation, bordel...Les imitations de Nicolas Canteloup :Salut mon petit bézot ! On va être à la hauteur des enjeux du soir, mais sache qu'il se passera davantage de choses sur ce Live que sur l'autre.