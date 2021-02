Droits TV : les têtes dans le brouillard

L’annonce de l’obtention de la totalité des droits télé de la saison en cours par Canal+ permet aux clubs professionnels de reprendre momentanément leur souffle, avant de replonger dans l'incertitude. Autrement dit : les présidents sont contents de retrouver un peu de lumière sur la chaîne cryptée, mais ne voient toujours pas la fin du tunnel.

" Je ne sais pas si Canal a sauvé le foot français, mais en tout cas ça permet à tous les clubs d’avoir de la visibilité parce que l’incertitude est quelque chose de très difficile à vivre"

« Le moins pire des accords »

"Canal disait toujours qu’on ne pouvait pas faire de gré à gré pour des raisons juridiques, mais c’est ce qu’il s’est passé. Tous ces arguments sont des arguments fallacieux qui nous font perdre du temps et des journées de championnat pour arriver à ce genre de deal"

« Rien n'est réglé pour le futur »

"La majorité des clubs sont en danger. Peut-être pas en danger de mort, mais ils n’ont pas toujours les actionnaires capables de combler 20, 30 ou 40 millions de pertes."

La purée de pois était trop épaisse. Jusqu’à cette semaine, tous les clubs professionnels claquaient des mollets à cause du fiasco de Mediapro, laissant en friche un foot français déjà bien secoué par la crise sanitaire et économique due à la Covid-19. Il y a peu, certains présidents comme Pierre Ferracci témoignaient que, continuait le boss du Paris FC. Les tractations gré à gré de la Ligue de Football Professionnel (LFP) avec les candidats, suite à l’appel d’offres infructueux de lundi, a permis de délayer cette partie de Colin-Maillard pour retrouver quelques repères. La chaîne cryptée s’est engagée ce jeudi à diffuser l’intégralité de la fin de la saison , en échange d’un versement de 200 millions d’euros dans les prochains jours (en avançant le règlement de 165 euros de ses échéances pour ses deux matchs déjà obtenus en 2018 et concédant une allonge de 35 millions pour récupérer les matchs de Mediapro). Les chèques de Free et des droits à l’international font grossir la cagnotte totale à 750 millions d’euros pour l'exercice 2020-2021. On est certes loin des 1,3 millions prévus à la base. Pourtant, cela suffit aux présidents de club pour passer de meilleures nuits., confiait le président lillois Olivier Létang au micro de RMC.Si les termes de l’accord ne permettent absolument pas de mener grand train, ils permettent au moins de remettre le ballon au centre du terrain et de payer les factures en attente., confie un président sous couvert d’anonymat.(car il faudra effectivement procéder à un nouvel appel d'offres cet été, N.D.L.R.)Entre les lignes, on comprend que si Canal+ et son allié beIN Sports n’ont pas répondu à l’appel d’offres de lundi, obligeant la Ligue à invalider la procédure, c'était pour avoir ensuite les coudées franches pour discuter entre quatre yeux.(le président de Canal+)"On fait du gré à gré, mais uniquement sur cette saison", débriefait Jean-Michel Aulas dans les colonnes deCe matin au réveil, on découvrait alors des présidents retrouvant Canal+, diffuseur historique du foot français, comme des enfants remettant la main sur leur doudou. Lors de la razzia de Mediapro, ils étaient nombreux à s’interroger sur le sort réservé à la Quatre., posait le Montpelliérain Laurent Nicollin à l’époque.Pourtant, certains ont du mal à suivre la stratégie de Canal+, coupable d'avoir déjà fait une erreur de jugement au moment de se faire doubler par Mediapro en mai 2018., se méfie une source proche du dossier.Ce goût d’inachevé semble aussi rester dans le fond de la gorge de Loïc Féry., énonce le président lorientais à[...]Jean-Michel Aulas est l'un des présidents les plus optimsites, gardant foi en Vincent Labrune pour redresser la barre., positive le Lyonnais avant de concéder un certain désenchantement.De fait, tout le monde sait que les lendemains n'augurent rien de faramineux., poursuit un autre patron de club.Autrement dit, le football français n'est pas arrivé au bout de ses peines :Attendu pour prendre en main le futur syndicat unique des clubs professionnel, Laurent Nicollin connaissait les risques :Oui, même sous la bannière de la chaîne cryptée, il y a de quoi rester crispé.