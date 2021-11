Dijon se paye Auxerre et décroche la couronne du derby bourguignon

JD

L'analyse est signée Quentin Bernard qui, à chaud, a salué l'engagement de ses adversaires du soir. Dans un Gaston-Gérard survolté (10 000 spectateurs, dont 1000 visiteurs), le DFCO, barragiste, a fait fi de la hiérarchie et puni l'AJ Auxerre, troisième, sans trembler. Une victoire nette et sans bavure (3-1) qui permet aux Côte d'oriens de faire un immense bond au classement en remontant à la douzième place.Parti avec l'envie d'enchaîner un quatrième succès de rang et de recoller à un point du leader toulousain, Auxerre se heurte très vite à un Anthony Racioppi des grands soirs. Le portier suisse, qui fêtait sa deuxième titularisation seulement cette saison, écœure Gaëtan Perrin et Mathias Autret d'entrée de jeu et permet aux locaux d'inverser la tendance grâce à Valentin Jacobet Aurélien Scheiderqui profitent d'une défense icaunaise trop brouillonne pour offrir le break au DFCO à la pause.La réduction du score à l'heure de jeu par l'entremise de la tête de Gaëtan Charbonniern'a servi à rien. Ce lundi soir, l'AJA n'y était pas. Trop maladroits et incapables de faire la différence face à Racioppi, les joueurs de Jean-Marc Furlan coulent définitivement à un quart d'heure du terme, suite à une nouvelle boulette de Donovan Léon dont Yassine Benzia ne se prive pasSi les yeux sont désormais tournés vers le déplacement à Chambéry ce week-end en Coupe de France, les Bleu et Blanc savent que pour leurs supporters, une seule chose compte désormais : remonter sur le trône des Ducs de Bourgogne au mois d'avril prochain.