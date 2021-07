De Bruyne pourrait débuter face à l'Italie, pas Hazard

Suspense total.À quelques heures de défier l'Italie à l'Allianz Arena de Munich ce vendredi soir, Roberto Martínez a continué d'entretenir le mystère sur la présence ou non de ses deux éléments offensifs Kevin De Bruyne et Eden Hazard. Le sélectionneur de la Belgique a concédé, et que la décision sera prise à la dernière minute pour l'un comme pour l'autre, en accord avec les médecins du staff des Diables rouges.Cependant, même si ni le milieu offensif de Manchester City ni l'ailier gauche du Real Madrid ne se sont entraînés ce jeudi, il existerait plus de chance de voir KDB débuter pour abreuver Romelu Lukaku en ballons et combiner avec, d'après les médias belges. Ainsi, Jérémy Doku apparaîtrait comme l'alternative la plus crédible au numéro 10, pour apporter du déséquilibre. Le plus Italien des Belges Dries Mertens entre aussi dans la discussion pour pallier l'absence d'Hazard.Tic tac, tic tac...