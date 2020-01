Coupe de France : suivez en direct les matchs de 14h15

Et c'est parti pour une nouvelle journée de Coupe de France. Au menu pour commencer l'après-midi : un derby breton entre Lorient et Brest, et surtout des petits qui veulent croquer de la Ligue 1. L'OM doit se frotter à Trélissac (N2), Saint-Étienne a rendez-vous dans le traquenard corse de Bastia-Borgo (N1), Lille affronte Raon-l'Étape (N3) et Montpellier ne doit pas tomber dans le piège à Reims Sainte-Anne (R1).

Les résultats de la session de 14h15 :

Buts : Marveaux (22e sp) pour les Merlus // Charbonnier (36e) pour le SB29

(N2) Trélissac 1-1 Marseille Buts : Diaby (1e) pour Trélissac // Payet (20e) pour l'OM

(N1) Bastia-Borgo 0-3 Saint-Étienne Buts : Nordin (33e, 90e+4) et Fofana (45e+1) pour les Verts

(N3) Raon-l'Étape 2-3 Lille Buts : Duminy (77e) et Hassidou (83e sp) pour Raon-l'Étape // Araujo (14e), Fonte (47e) et Rémy (63e) pour les Dogues

(R1) Reims Sainte-Anne 0-1 Montpellier But : Hilton (6e) pour le MHSC



« Ils auront le feu car ils ont semé la haine » . Ambiance avant #FCLSB29 #CoupeDeFrance pic.twitter.com/ARxotfJu43 — Aymeric Vigier (@VigierAymeric) January 5, 2020

Trélissac aura réussi à pousser Marseille jusqu'en prolongation, que les Phocéens joueront à dix. Même tarif pour Lorient-Brest. Et pas de remontée folle pour Raon-L'Étape, où Lille se qualifie (2-3).Les Verts marquent un dernier but au bout du temps additionnel et ça fait 3-0. Pas de traquenard pour les Stéphanois, qui se qualifient sans trop trembler.Deux biscottes coup sur coup pour le Japonais, ça fait rouge. L'OM va terminer la rencontre à dix. Pas évident vu que ça se dirige vers la prolongation.Une toute petite victoire 1-0, alors que Jordan Ferri a fêté son retour en manquant un penalty. Chapeau aux amateurs de Reims Sainte-Anne !Chez moi, c'est Lorient-Brest sur France 3, mon cher. Vive la Bretagne. Puis, il en faut pour tout le monde les copains marseillais, non ? En attendant, ça sent les prolongations à plein nez.Tu n'es pas cool du tout,. Sinon, une grosse dizaine de minutes à jouer entre Trélissac et l'OM, toujours 1-1.Mike Maignan ne peut rien faire pour empêcher le capitaine Omar Hassidou de transformer le penalty. Eurosport avait raison : fin de match folle à venir.Alerte crampes pour Maxime Lopez. Il reste un quart d'heure à l'OM pour éviter la prolongation.Et c'est l'attaquant Duminy qui plante avec une tête sur un bon timing. Ils sont mignons sur Eurosport, ils veulent nous faire croire que ça peut tout relancer à moins de quinze minutes de la fin du match.Ça manque de folie dans cette deuxième période, il s'agirait de s'activer à Lorient et à Limoges. J'ai un train à 17h52, merci.Aïe, mon lien commence légèrement à buguer. Le temps quand même de voir l'OM frissonner sur une incursion de Trélissac, mais Alvaro s'impose en mode patron.Les amateurs de Raon-l'Étape sont dépassés par un LOSC très sérieux. Cette fois, Loïc Rémy profite d'une déviation astucieuse d'Araujo pour planter le troisième but de l'aprem.Bon, c'est plus calme depuis la reprise. Mais Trélissac résiste toujours face à l'OM, qui peine à fissurer le mur bleu clair à Limoges. Et si... ?Ça fonctionne chez moi sur mobile. Allez, tous ensemble pour suivre la plus belle compétition au monde.Ouh la barre de Charbonnier au Moustoir. Il va faire une deuxième partie de saison légendaire, notre rouquin préféré.On ne va pas se mentir, on va surtout s'intéresser à Lorient-Brest et Trélissac-Marseille maintenant. Une mention quand même pour Reims Sainte-Anne, pensionnaire de Régional 1, loin d'être ridicule contre Montpellier.Aïe, ça repart mal pour Raon-l'Étape, qui voit Fonte placer un joli coup de tête sur un coup franc axial pour les Lillois. Et ça fait filoche. Comme Sainté, le LOSC a fait le plus dur.Les acteurs sont de retour à Delaune, à Raon et en Bretagne. Même si Sainté a creusé l'écart en Corse, tout reste à jouer.Navaux, le gardien de Trélissac, est chaud bouillant. Une nouvelle parade pour lui face à Ćaleta-Ćar avant la pause. Les Marseillais poussent fort.Les Verts font une nouvelle fois la différence sur un contre : Khazri est encore dans le coup, puisqu'il décale parfaitement le jeune Fofana, qui glisse le ballon au fond. Je suis vraiment nul en pronostics.Les clubs de l'élite gèrent tranquillement en cette première période. Un but et on attend sereinement pour planter le deuxième. Puis, il y a l'OM, toujours accroché par Trélissac à Limoges. J'ai quand même le sentiment qu'ils vont finir par craquer une deuxième fois.En tout cas, ce cher Cavaniol n'est pas sur la feuille de match cet aprem. Du coup, je choisis Yann Le Poulichet, sur le banc, comme meilleur blase.Le grande attaquant profite d'un superbe centre de Battocchio pour tromper Nardi, pas vraiment irréprochable sur ce but. Je l'avais dit ou pas qu'il était chaud, le Gaëtan ?Après un corner, Nordin récupère une reprise écrasée de Khazri pour ouvrir le score de près. Plutôt chanceux pour les Stéphanois, qui étaient en difficulté depuis le début du match. Dommage pour Bastia-Borgo.Vous êtes chauds les Marseillais dans les commentaires. J'aime ça. Comme Gaëtan Charbonnier, pas loin d'égaliser à Lorient.Des buts partout, sauf en Corse. Pas une grosse surprise, ça pue quand même le traquenard pour les Verts ce match contre Bastia-Borge. Si je devais mettre une pièce sur une surprise cet aprem, elle serait sur cette rencontre.Le but insolite de Trélissac risque d'être anecdotique. Marseille est bien dans le match, Benedetto s'est même vu refuser un but plutôt sévèrement.Une accélération de Wissa avait fait la différence, puis ce bon vieux Sylvain Marveaux n'a pas tremblé face à Larsonneur. Les Merlus mènent 1-0.Superbe geste de Dimitri Payet, qui vient lober le pauvre Navaux qui s'était un peu trop avancé. Malheureusement pour Trélissac, l'international français a eu l'oeil. Marseille remet les compteurs à zéro, 1-1.Trélissac passe tout près du 2-0. La reprise de Diakhaby a frôlé le cadre, Pelé semblait battu. Sacré début de partie à Limoges.Qui dit derby, dit gros tifo au Moustoir. Ça met dans l'ambiance.Raon-l'Étape craque logiquement après un début de match compliqué. Après une belle ouverture de Bamba, Araujo se charge d'éliminer le gardien avant de conclure dans le but vide. Et ça fait 1-0.La première frappe enroulée de Dimitri Payet cette année. Trélissac commence déjà à placer un mur, autant dire que ça va être difficile de tenir jusqu'au bout comme ça.On n'est pas bien là ? Il y a des buts, une grosse surprise et un public lorientais qui enc*** le Stade brestois. Un dimanche comme un autre.La légende Hilton prolonge un coup franc de Sambia dans le but. Le pire début de match possible pour les amateurs rémois.Quel début de multi. Trélissac n'a-t-il pas marqué trop tôt ? Telle est la question.Quelle erreur de Pelé après seulement quelques secondes de jeu. Le dégagement du portier marseillais est contré par Abdoulaye Diaby, qui fait déjà trembler les filets. 1-0 !Cédric Carrasso aux commentaires à Limoges pour Trélissac-Marseille. Les matchs vont débuter dans quelques secondes, mais avant, on rend hommage à Nathaël Julan. RIP.Ne comptez pas sur Christophe Galtier pour sous-estimer ce match contre Raon-l'Étape, qui avait emmené son Sainté aux tirs au but il y a quelques années. Pire blase de ville d'ailleurs, Raon-l'Étape.Robert Pirès donnera le coup d'envoi de la rencontre entre Reims Sainte-Anne et Montpellier. Les amateurs champenois vont-ils sauver l'honneur après l'élimination du SDR hier ? Le défi s'annonce immense pour cette petite R1. Chiche ?Je n'ai pas coupé ma partie de Football Manager 2020 pour m'ennuyer, je vous préviens. Je veux me régaler. Je suis assez excité par ce Lorient-Brest, ça peut envoyer du jeu.Salut les petits loups ! Après une belle journée samedi, la Coupe de France se poursuit ce dimanche. Et on commence l'après-midi avec cinq matchs. Au menu : un derby breton et quatre clubs de Ligue 1 en déplacement chez des clubs amateurs. Prêts ?