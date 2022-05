Clermont s'impose contre Montpellier et s'approche du maintien

Clermont (4-3-3) : Djoco - Zedadka, Seidu, Ogier, Nsimba - Magnin, Gastien (Busquets, 82e), Abdul Samed (Khaoui, 64e) - Dossou (Da Cunha, 64e), Bayo (Kyei, 82e), Rashani. Entraîneur : Gastien.



Montpellier (5-2-1-2) : Bertaud - Souquet (Gioacchini, 86e), Esteve (Thuler, 82e), Sakho, Cozza, Ristić - Chotard, Leroy (Delaye, 82e) - Mollet - Germain, Mavididi (Makouana, 86e). Entraîneur : Dall'Oglio.

Clermont sera, au pire des cas, barragiste !En l'emportant à domicile face à Montpellier lors de la 36journée de Ligue 1, les Auvergnats ont réalisé une belle affaire : avec huit points d'avance sur Metz (avant-dernier) ou cinq sur Saint-Étienne (dix-huitième, un match supplémentaire à disputer), les hommes de Gastien s'emparent du seizième rang et ne peuvent plus être rejoints par les Grenats. Et si les locaux s'en sortent plutôt bien en ce dimanche après-midi, leur victoire n'est pas non plus volée. Car devant un MSHC qui n'a absolument plus rien à jouer, Clermont a démarré tambour battant avec une ouverture du score dès la quatrième minute grâce à un Rashani reprenant un centre-tir de Bayo.Ce dernier a ensuite eu deux occasions de break (sauvetage de Bertaud, puis d'Esteve), mais c'est finalement Chotard qui a égalisé d'un exploit personnel magnifique en enchaînant contrôle poitrine-sombrero-reprise croisée. Sublime, bien plus en tout cas que le raté de Mavididi qui a tapé le poteau alors qu'il se trouvait seul face aux cages vides. Magnin, lui, a bien trouvé le chemin des filets juste avant la pause… sauf que sa réalisation a été refusée, pour hors-jeu. Pas de quoi nourrir des regrets, puisque l'inévitable Bayo a redonné l'avantage aux siens en seconde période sur un penalty obtenu par… Magnin, découpé par Sakho. 2-1, score final, même si Bayo aurait pu s'offrir un doublé à un quart d'heure du terme.Ça sent bon le maintien, tout ça !

FC