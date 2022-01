Chelsea croque Tottenham et file en finale

Ultra-dominés lors de la demi-finale aller il y a une semaine à Stamford Bridge, les Spurs n’ont pas vraiment su monter le curseur pour espérer renverser la vapeur et s'inclinent 1-0. Les portes de Wembley s'ouvrent au Chelsea de Thomas Tuchel.

Évidemment Rüdiger

Courte révolte

: Gollini - Tanganga, Sánchez, Davies - Emerson Royal, Winks (Skipp, 81e), Højbjerg, Doherty (Sessegnon, 65e)- Lucas Moura, Kane, Lo Celso (B. Gil, 71e). Entraîneur : Antonio Conte.



: Kepa - Christensen (T. Silva, 66e), Sarr, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho (Loftus-Cheek, 82e), Kovačić (Kanté, 77e), Hudson-Odoi - Mount (Ziyech, 66e), Lukaku, Werner (M. Alonso, 66e). Entraîneur : Thomas Tuchel.

La CAN ne nous a pas encore offert assez de 1-0, alors le football anglais nous en sert un sur un plateau. Défait 2-0 lors de la première manche, Tottenham a de nouveau subi la loi d’un Chelsea plus costaud, plus cohérent. Bref plus fort. Thomas Tuchel continue sa série de 100% de victoires face aux coéquipiers d’Harry Kane, et propulse encore Chelsea en finale de la Ligue. La coupe cette fois. Antonio Conte peut s’arracher les quelques (vrais) cheveux qui lui restent sur le caillou, parce que sesn'ont pas été spécialement transcendants devant les 60 000 spectateurs du Tottenham Hotspur Stadium. C'est beau la vie sans jauge, ni masque dans les travées...Dès le coup d’envoi, lesont bien fait comprendre à leur adversaire du soir qu’on allait repartir sur les mêmes bases que sept jours plus tôt. Une possession maîtrisée, avec du mouvement et un Malang Sarr aligné dans le couloir gauche. L’ancien Niçois a de l’espace, et lescensés être dans sa zone mettent un peu de temps avant de comprendre que le Français joue véritablement latéral et non dans une défense à trois. Werner puis Lukaku se montrent d’abord dangereux, mais c’est d’un défenseur dont viendra l’ouverture. Mason Mount frappe un bon corner depuis la gauche et Pierluigi Gollini, titulaire surprise à la place de Lloris, manque totalement sa sortie. Ce qui permet au dos d’Antonio Rüdiger d’ouvrir le scoreIl faut attendre la demi-heure de jeu pour voir les locaux enquiquiner Chelsea. Kane s’emmêle un peu les pinceaux dans la surface mais Højbjerg récupère et sa frappe frôle la lucarne de Kepa (31). Dix minutes plus tard, ce même Danois pense offrir un penalty à Harry Kane, mais Antonio Rüdiger est un maître du tacle et la VAR montre bien que la faute a eu lieu hors de la surface. À 45 minutes du terme, Tottenham doit marquer par trois fois pour arracher la prolongation (pas de règle du but à l’extérieur).Et le discours de Conte a dû être efficace à la pause puisque ses joueurs reviennent sur la pelouse avec d’autres intentions. Chelsea ne voit quasiment plus le jour jusqu’à la 63minute, lorsque Kane réduit la marque... avant d’être signalé hors-jeu. Une non-réduction du score qui sonne quelque peu la fin de la révolte des, Kepa n’ayant presque pas eu de boulot pendant la dernière demi-heure. Pierluigi Gollini non plus. Alors qu'on se dirigeait tranquillement vers le coup de sifflet final, le match a été interrompu quelques minutes, visiblement à cause d'un malaise dans les tribunes. La rencontre a finalement pu se terminer normalement. Chelsea prive donc Tottenham d’une deuxième finale consécutive et défiera le vainqueur de la double confrontation entre Liverpool et Arsenal à Wembley le 27 février prochain. Avec l'intention d'effacer le souvenir de la défaite subie contre Leicester en mai dernier