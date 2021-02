C1 féminine : Brøndby pour l'OL, le Sparta Prague pour le PSG

The #UWCL round of matchs are set Which tie stands out to you?#UWCL pic.twitter.com/H2UquGZ8Or — UEFA Women’s Ligue des champions (@UWCL) February 16, 2021

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tirage clément pour les clubs français.En raison des restrictions sanitaires dans certains pays européens, l'UEFA a décidé de séparer les seize équipes en deux poules, elles-mêmes séparées entre équipes classées (les meilleures au coefficient UEFA) et équipes non classées. Les deux formations françaises encore engagées ont ainsi pu éviter de gros clients comme Manchester City, le Bayern, Wolfsburg ou le Barça. Le PSG, actuel leader de D1 Arkéma, affrontera le Sparta Prague. Les joueuses d'Olivier Echouafni auront l'avantage du terrain puisqu'elles recevront au match retour. Ce qui ne sera pas le cas des Lyonnaises, septuples vainqueurs de l'épreuve, qui recevront Brøndby à l'aller, avant de se rendre au Danemark une semaine plus tard. À noter également une belle affiche entre le Chelsea de Samantha Kerr et l'Atlético d'Aïssatou Tounkara.Rendez-vous les 3 et 4 mars pour la manche aller, et les 10 et 11 mars pour la manche retour.