Bukayo Saka, la surprise du chef Southgate

Titulaire à trois reprises depuis le début de l'Euro au sein d'une équipe d'Angleterre bourrée de talents offensifs, Bukayo Saka est sans doute la plus grosse surprise concoctée par Gareth Southgate depuis le début du tournoi. Et ce n'est pas fini puisque le jeune prodige, l'un des rares joueurs capables d'esquisser un sourire sur le visage des fans d'Arsenal ces derniers mois, a toutes les chances de débuter à nouveau face à l'Italie ce dimanche soir en finale (21h). Attention, joueur frisson.

« Little chili » a pris du piquant

La crème à l'anglaise

Par Tom Binet

À chaque publication de la feuille de match ou presque depuis la rencontre contre la République tchèque, le même étonnement sur le visage des supporters anglais : Bukayo Saka est titulaire. Lancé lors du troisième match de poules face à Souček et ses copains, le gamin de London Colney, le centre de formation d'Arsenal, a su se montrer décisif pour être reconduit face à l'Allemagne et le Danemark. Entre temps, il a laissé Jadon Sancho prendre un peu de lumière lors de la démonstration face à l'Ukraine, histoire de soigner une petite douleur à la cheville. De nouveau décisif en demi-finales, le voilà qui espère jouer les détonateurs pour la première finale de son pays dans un tournoi majeur depuis 55 ans.« little chili » (petit piment, en VF). » Un surnom qui est resté accolé à la jeune pépite du nord de Londres, comme il l'expliquait lui-même récemment devant la presse. Il faut dire que le jeune homme de 19 ans s'est appliqué à relever quelque peu le goût de la saison dede plus en plus loin du compte. Cet exercice a confirmé au passage les promesses entrevues depuis sa première apparition en rouge et blanc, un soir de novembre 2018 contre le Vorskla Poltava en Ligue Europa. Depuis, Saka est tout simplement le meilleur passeur d'Arsenal sur la période, avec 21 caviars délivrés depuis son aile droite.Au point que les fans de l'Emirates Stadium nomment parfois leur équipe «» en guise de raillerie face aux contre-performances de plusieurs cadres. La belle histoire du petit Bukayo débute sur les terrains de son club de Greenford Celtic, où il est repéré dès l'âge de sept ans. «, se remémore le garçon.(le centre de formation des Gunners, ndlr)Et très vite, tout le monde est sous le charme. Même Thierry Henry, venu entraîner au sein de l'académie entre 2015 et 2016. «, déclarait l'attaquant tricolore à Goal."Wow, c'est incroyable."Sa titularisation face au Danemark mercredi soir lui a permis, à 19 ans, 10 mois et 2 jours, de devenir le plus jeune joueur anglais à débuter un match d'une telle envergure sous la liquette des. Pas si anecdotique lorsque l'on connaît la précocité de celui qui devrait fêter ce dimanche soir sa huitième cape pour ce qui est déjà l'un des matchs les plus marquants de sa carrière. C'est le 8 octobre dernier, lors d'un amical face au Pays de Galles, que Gareth Southgate décide de le soumettre à l'épreuve du feu. Verdict : 90 minutes qui en appellent 232 sur les trois rencontres du rassemblement suivant, en novembre.La montée des marches quatre à quatre se poursuit début juin. Dans la liste des 26, Saka inscrit son premier but en préparation contre l'Autriche et s'offre le droit de savourer : «. » Et pourquoi pas dès la finale face à l'Italie ? L'occasion devrait en tout cas lui en être donnée, une nouvelle fois.En tout cas, voir un nouvelle fois son nom écrit parmi les onze titulaires sur la feuille de match ne serait plus une surprise pour José Mourinho. «, s'est exclamé le Portugais dans le podcast talkSPORT.» En voilà un autre qui se verrait bien couronné avec son pays dès ses 19 piges. Et pourquoi pas parachever le succès des siens d'une frappe téléguidée de l'entrée de la surface ?