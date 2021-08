Bukayo Saka applaudi par les fans de Tottenham en amical

Rivalries aside. What a moment this was this afternoon. @BukayoSaka87 pic.twitter.com/sfObRqyGP8 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2021

Bukayo Saka reacts on Instagram story to #Tottenham fans applauding him as he came on today: « So much respect for this Thank you ! » [IG: bukayosaka87] pic.twitter.com/us13qb69BJ — The Spurs Express (@TheSpursExpress) August 8, 2021

La classe à l'anglaise.Lors du match amical qui opposait ce dimanche Tottenham et Arsenal, Bukayo Saka est entré sur la pelouse à l'heure de jeu, pour faire ses premiers pas sur un terrain depuis son tir au but manqué en finale de l'Euro face à l'Italie dans la nuit du 11 au 12 juillet. Le flot de commentaires racistes dont il avait, avec ses compatriotes Marcus Rashford et Jadon Sancho, fait l'objet , avait par la suite engendré une pléthore de messages et d'actions de soutien aux trois joueurs. Hier, pour son retour aux affaires, il a reçu de la part des fans desun vibrant accueil.Des applaudissements nourris de la part des plus grands rivaux historiques de son club d'Arsenal ont accompagné l'entrée en scène du jeune Anglais au Tottenham Hotspur Stadium. Un geste que Saka n'a pas manqué de saluer, dans la soirée.Tottenham l'emportera 1-0 avec un but d'Heung-min Son. Mais ce dimanche, l'action du match est à attribuer aux tribunes.