Coup dur pour le PSG en cas de finale de Coupe du monde des clubs

Ce lundi soir, Willian Pacho et Lucas Hernandez ont été suspendus deux matchs par la commission de discipline de la FIFA « pour faute grave » à la suite de leurs cartons rouges reçus contre le Bayern Munich ce samedi.

Si le PSG se qualifie en finale de la Coupe du monde des clubs face au Real Madrid ce mercredi, les deux défenseurs ne pourront donc pas aider leurs collègues à glaner un cinquième trophée cette saison.

Changement de plan pour Luis Enrique

Contre les Bavarois, Pacho avait été coupable d’une sale semelle sur Leon Goretzka, tandis que Lucas Hernandez avait envoyé un vilain coup de coude dans la face de Raphaël Guerreiro.

Ces deux gestes ô combien évitables, surtout pour Hernandez, changent les plans de Luis Enrique pour cette fin de compétition. Le technicien espagnol va devoir bricoler pour former une charnière avec Marquinhos capable d’arrêter le Kyks et sa clique dès mercredi. Avant de réfléchir à une possible finale…

La dernière s’était plutôt bien passée.

