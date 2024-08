Will Still : « Il y a pas mal de choses dans la tête d’Elye Wahi »

Dans le nord, c’était le drama.

Convoité notamment par l’Olympique de Marseille, Elye Wahi ne sait toujours pas s’il évoluera sous les couleurs du RC Lens la saison prochaine. En attendant, l’attaquant sang et or se contente du maigre temps de jeu que lui donne Will Still, comme ce samedi lors de la victoire contre Leicester (3-0). « Elye Wahi n’a joué que 5 minutes, il reste un très jeune joueur. Il y a pas mal de choses dans sa tête pour l’instant, a réagi l’entraîneur nordiste après la partie. C’est aussi une façon de l’aider et de le protéger. Il y a des choses qui bougent ou pas. On verra ce que les jours qui viennent nous diront. Et on veut des mecs qui sont à 100 % et prêts à jouer. »

Arrivé cette été sur le banc qu’occupait jusqu’alors Franck Haise, Still a également fait le point sur un autre cas épineux du mercatois lensois : Kevin Danso, buteur face aux Anglais. I« l est irréprochable. C’est un bosseur fou, très talentueux et qui peut encore progresser dans son jeu. Kev’ est là, Kev est bon, Kev joue, c’est le plus important, a-t-il assuré. Pour moi, il est là et je vais compter sur lui. Je sais que la réalité du foot peut amener à des départs, mais moi je m’occupe du terrain, du vestiaire. Et le truc avantageux, c’est que ça ne dépend pas d’un ou deux joueurs, c’est un collectif. »

Deux joueurs, deux gestions différentes.

