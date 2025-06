Weston McKennie et Timothy Weah préfèrent la nourriture américaine à celle en Italie

L’opposition entre Italiens et Américains commencent.

Ce jeudi, Weston McKennie et Timothy Weah, deux joueurs américains de la Juventus, ont provoqué la colère des Italiens après avoir critiqué la cuisine locale dans le podcast Juventus Talk With Us.

McKennie a lancé que la nourriture italienne « n’a pas de variété », expliquant qu’en Italie, on retrouve partout les mêmes plats comme les pâtes, la pizza, le poisson ou le steak, alors qu’aux États-Unis, un même type de plat peut avoir des goûts très différents selon le restaurant : « Je commande des pâtes au pesto ici, puis dans un autre restaurant à 10 minutes, c’est la même chose. »

« La pire nourriture du monde »

Weah a enfoncé le clou en disant qu’il préférait la cuisine italo-américaine à la vraie cuisine italienne. Ces propos ont indigné de nombreux Italiens, dont l’ancien gardien Emiliano Viviano, qui a ironisé en disant que les États-Unis avaient « la pire nourriture du monde » et qu’il ne laisserait pas McKennie revenir en Italie.

La bouffe italienne, c’est comme Francesco Totti à la Roma, on n’y touche pas.

