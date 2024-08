Le youtubeur Cristiano Ronaldo ouvre son compteur cette saison en Saudi Pro League

La machine fonctionne encore.

Ce jeudi signait la reprise de la Saudi Pro League, le championnat saoudien. Et si cette saison s’annonce différente de la précédente, certaines choses ne bougent pas. Cristiano Ronaldo continue de marquer, inlassablement. L’attaquant d’Al-Nassr a ouvert le score en plantant d’une tête impressionnante contre Al-Raed, célébrée du traditionnel « Siuuu ».

Quelle tête de Cristiano Ronaldo ! 😱⚽️ Le Portugais en est à 898 buts en carrière 👀 #SaudiProLeague pic.twitter.com/TqWtB7kR7D — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 22, 2024

CR7 débloque donc son compteur en championnat dès la première journée, après avoir déjà marqué deux buts lors de la Supercoupe d’Arabie saoudite, finalement remportée par Al-Hilal. Le sort n’a pas été beaucoup plus favorable à l’équipe de Ronaldo jeudi soir, puisque Al-Raed a fini par arracher le nul (1-1). Le Portugais pourra toujours se consoler : après avoir ouvert sa chaîne YouTube mercredi, il est devenu la personne à atteindre le plus rapidement le million d’abonnés dans l’histoire de la plateforme, et en comptabilise 30 fois plus à date.

Les records, toujours les records.

