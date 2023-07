Une séance de tirs au but complètement folle en Ligue Europa Conférence

Vingt minutes de bonheur en plus.

La Ligue Europa Conférence nous offre toujours son lot de surprises et encore plus lors des tours de qualifications. Ce jeudi, en plus du but contre son camp du gardien de Dudelange, on a eu le droit à une séance de tirs au but de plus de vingt minutes entre Glentoran et le Gzira United. Grâce à une égalisation à la 90e+13 de Bobby Burns, les Nord-Irlandais ont arraché la prolongation. 1-1 ce jeudi, 2-2 la semaine précédente et une prolongation vierge qui emmène les deux équipes au bout de la nuit.

When the keeper's off celebrating…and this happens 🤯 Jay Donnelly's penalty had backspin Rory McIlroy would be proud of, but it wasn't enough for Glentoran to progress in the Europa Conference League ❌ 🎦: @Glentoran#BBCFootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/E3uSRA7PCz — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) July 20, 2023

Malgré la tension et l’état du terrain, les tireurs ne tremblent pas durant la séance de tirs au but. Les 21 premières tentatives terminent au fond des filets avant que David Cassar, gardien de Gzira, n’explose de joie au moment de mettre fin à cette interminable rencontre. Enfin, c’est ce qu’il croit, puisque, pendant sa célébration, le ballon passe la ligne et le but est bien accordé à Jay Donnelly. Finalement, c’est à la 28e frappe que les nerfs de Leon Boyd, 17 ans, craquent. Cette fois-ci, c’est bon, le portier de l’équipe maltaise peut exulter, puisque l’équipe chypriote est qualifiée pour le deuxième tour des qualifications de la compétition européenne.

À quand une C5 pour profiter encore plus ?

