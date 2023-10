Une minute de silence en hommage au professeur assassiné à Arras

Moment de recueillement.

Avant le coup d’envoi du match entre les Pays-Bas et la France, vendredi soir à Amsterdam, les 22 acteurs et toutes les personnes présentes à la Johan-Cruyff ArenA seront invités à respecter une minute de silence. Celle-ci était initialement prévue pour rendre hommage aux victimes de la guerre entre Israël et le Hamas, qui embrase le Proche-Orient depuis bientôt une semaine. Mais comme le rapporte RMC Sport, il s’agira également d’avoir une pensée pour le professeur de français qui a été assassiné au couteau dans la cour d’un lycée d’Arras ce vendredi.

« Une minute de silence sera observée ce soir à la mémoire de toutes les victimes innocentes et notamment le professeur qui a été assassiné aujourd’hui à Arras », a-t-il ainsi été précisé. Deux autres personnes ont été blessées lors de cette attaque, menée par un ancien élève du lycée, âgé de 20 ans et fiché pour radicalisation.

