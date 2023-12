Une joueuse sur cinq a été victime de violences en ligne pendant le Mondial

Des insultes malgré le décalage horaire bien vénère.

D’après un rapport de la FIFA et de la FIFPro publié ce lundi, une joueuse sur cinq a été la cible de violence en ligne durant la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et Nouvelle-Zélance. Les footballeuses étaient même 29% plus susceptibles d’être victimes d’abus en ligne que leurs homologues masculins lors du Mondial qatari l’an passé. Des statistiques récoltées grâce au Service de protection des médias sociaux, un outil développé par l’instance internationale qui utilise l’intelligence artificielle afin de masquer les commentaires offensants sur les réseaux sociaux des athlètes.

