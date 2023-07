Une joueuse de 16 ans sélectionnée au Mondial avec l'Italie

C’est la surprise de la liste italienne pour le Mondial féminin.

Arrivée sous les projecteurs du FC Barcelone l’hiver dernier en provenance de l’Inter Milan, Giulia Dragoni commence à avoir l’habitude de faire parler d’elle. À seulement 16 ans, la milieu de terrain va prochainement s’envoler vers la Nouvelle-Zélande pour disputer la Coupe du monde avec l’Italie. Remarquée dans les sélections de jeunes, elle a disputé sa première rencontre avec les A ce samedi face au Maroc (0-0). Dans la liste, la principale absence est celle de Sara Gama, habituelle capitaine, pour des raisons « technico-tactiques et physiques », d’après la sélectionneuse Milena Bertolini.

Dragoni ne va toutefois pas battre le record de précocité du Mondial féminin. Celui-ci tient depuis 2003, lorsque la Russe Elena Danilova avait affronté l’Australie à 16 ans et 96 jours, en 2003. En effet, l’entrée en lice de l’Italie dans la compétition, contre l’Argentine, aura lieu le 24 juillet prochain et Giulia Dragoni aura 16 ans et 259 jours.

Ce sera tout de même l’une des attractions de la compétition.

