Une frappe meurtrière sur un terrain de football dans la ville israélienne de Majdal Shams

Un tir de roquette sur la ville israélienne de Majdal Shams, située sur le plateau du Golan, a touché samedi un terrain de football. Le dernier bilan après cette frappe : 12 morts âgés de 10 à 16 ans, et 30 personnes blessées et encore hospitalisées ce dimanche matin.

BREAKING: Hezbollah directly struck a playground in the Israeli Druze town of Majdal Shams, gravely injuring over 28 people people, and killing 9 children. Israeli first responders are currently searching the area. More information to come.

Striking a children's playground is a…

