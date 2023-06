Une formation en ligne gratuite sur la transition écologique du football

On va vous épargner tous les jeux de mots sur l’écologie, le vert, le football, et compagnie. En revanche, tout le monde ne sait pas forcément en quoi consisterait la transition écologique appliquée au football, et c’est en cela que l’initiative de Football Ecologie France est intéressante.

Depuis ce lundi, l’association, qui compte Omar Da Fonseca dans ses rangs comme ambassadeur, propose une formation en ligne (aussi appelé e-learning pour celles et ceux qui veulent montrer qu’ils ont eu la moyenne au bac d’anglais) 100% gratuite pour sensibiliser les acteurs du football, que ce soit les joueurs, les encadrants ou les fans par exemple, aux questions environnementales pour rendre notre sport plus responsable.

Voici le programme tel qu’il est présenté par FEF : « La formation durera entre 30 minutes et 3 heures, car le temps peut varier selon les choix du participant, avec un enregistrement possible en cours de formation pour pouvoir s’arrêter et reprendre à souhait. 16 modules seront disponibles pour naviguer à travers les thématiques, mais aussi 50 quiz à faire avec un quiz test, des fiches de bonnes pratiques et plus de 50 vidéos de personnalités et acteurs du monde du football à regarder. »

Si ça vous intéresse, si ça aiguise votre curiosité ou si vous voulez tout simplement passer entre 30 minutes et 3 heures à faire autre chose que bosser par exemple, on vous invite à découvrir la formation en cliquant ici.

