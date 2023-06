Une équipe U18 masculine entraînée par une femme : grande première en Angleterre

Une nouvelle pas seulement réservée aux moins de 18 ans.

Ancienne entraîneuse de Leicester, ex-adjointe de l’équipe féminine d’Arsenal, Lydia Bedford a été nommée responsable de l’équipe U18 masculine de Brentford. C’est une nouvelle historique pour le championnat anglais et le football féminin, car Bedford devient ainsi la première femme à occuper un tel poste dans une équipe professionnelle masculine en Angleterre.

Phil Giles, le directeur du football de Brentford, a déclaré avoir choisi un des meilleurs candidats à ce poste ainsi qu’un adjoint qui devrait mener l’équipe au bout de ses objectifs. « Lydia et Jon-Paul étaient les deux meilleurs candidats, et heureusement nous avons pu finaliser leur recrutement au sein du staff. Je suis sûr qu’ils vont exceller. »

We’re pleased to announce that Lydia Bedford will take on the role of Under-18 head coach ahead of the 2023/24 season.

Full story ⬇️ #BrentfordFC

— Brentford FC (@BrentfordFC) June 1, 2023