Une altercation entre Fernando Torres et Álvaro Arbeloa lors d’un derby U19

Respectivement entraîneurs du Real Madrid et de l’Atlético U19, Álvaro Arbeola et Fernando Torres ont réglé leurs comptes sous les yeux de leurs jeunes protégés, durant le quart de finale de la Coupe des champions (la Coupe d’Espagne de cette catégorie d’âge). « Je vais t’exploser la tête », aurait ainsi lancé Torres à Arbeloa. Ce à quoi l’ancien latéral aurait répondu : « Viens, on commence quand tu veux. »

Défaits à l’aller (0-2), les gamins d’El Niño ont perdu le retour en prolongation (4-2).Torres, furieux, a donc bousculé son ex-coéquipier de Liverpool après le quatrième but merengue, récoltant un carton rouge, quand Arbeola est parvenu à s’en tirer avec un jaune.

El derbi más caliente entre Arbeloa y Torres, que acabaron encarándose. 📌 El entrenador rojiblanco acabó expulsado tras una tangana entre ambos equipos en un duelo que acabó con nueve amarillas. 📹 @Jorgebergan99 ➕ℹ https://t.co/apTDSGM6mF pic.twitter.com/XSPtfAS4TM — Relevo (@relevo) May 14, 2023

Au vu des gabarits : nous mettons une pièce sur Torres.

