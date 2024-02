Un supporter percute le bus du Real Madrid en le filmant avec son téléphone

Le téléphone au volant, ce fléau.

En attendant de défier Leipzig mardi soir, le Real Madrid a connu un premier accroc ce lundi. Le bus merengue a été percuté par une voiture lors de son trajet depuis l’aéroport d’Erfurt. « Un fan qui filmait le bus dans sa voiture a été distrait, a perdu le contrôle et a touché le bus », rapporte Marca. Plus de peur que de mal cependant des deux côtés, puisque les deux véhicules ont pu reprendre leur trajet après l’incident. Selon Bild, le poids lourd s’en sortirait avec quelques rayures, et la Toyota du supporter avec 3 000 euros de dégâts, dont un rétroviseur cassé, mais rien de grave.

Cher payé pour une vidéo de bus.