Un protocole anti-suicide aurait été mis en place pour Dani Alves en prison

Dani Alves est sur le point de connaître le verdict de son procès, lui qui est accusé de viol par une jeune femme et qui est incarcéré depuis un peu plus d’un an dans une prison de Barcelone. Une période trouble pour le footballeur, que son ancien compagnon de cellule a décrite à l’émission espagnole Fiesta. « À la suite du procès, il a fait une dépression, a expliqué celui qui se fait appeler Coutinho (aucun lien avec le footballeur brésilien). Il est abattu. Les éducateurs et les fonctionnaires s’occupent de lui. » Alertée de l’état du Brésilien, la prison aurait été jusqu’à mettre en place un protocole anti-suicide, « de peur qu’il ne se coupe, qu’il n’essaie de faire quelque chose de fou ou quelque chose de ce genre », toujours selon son ex-codétenu.

C’était déjà son ancien compagnon de cellule qui avait révélé il y a quelques jours l’envie d’Alves de fuir vers le Brésil en cas de liberté provisoire, pour ainsi échapper au procès. Pour rappel, le Brésilien est accusé d’avoir violemment agressé et violé une jeune femme dans une discothèque de Barcelone en décembre 2022. Neuf ans de prison sont requis contre lui. Durant l’audience, des proches de la potentielle victime avaient révélé que celle-ci vivait difficilement la situation, restant cloîtrée chez elle et souffrant de problèmes de sommeil.

Le verdict du procès devrait normalement être rendu public d’ici une dizaine de jours.

