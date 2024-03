Un match arrêté pour insultes racistes en Espagne

L’Espagne enchaîne les scandales racistes, et rien ne change.

Alors que Vinicus est souvent la cible d’insultes à caractère raciste depuis qu’il évolue en Liga, il n’est pas le seul à être victime de tels méfaits. Mais la première division espagnole n’est pas non plus l’unique théâtre de ces débordements. Ce samedi, c’est en troisième division que certains idiots ont réussi à se faire remarquer. En effet, la rencontre entre Sestao et le Rayo Majadahonda n’a pu aller à son terme, arrêté à un peu moins de cinq minutes de la fin. En cause, des injures racistes à l’encontre du gardien du Rayo, Cheikh Sarr, qui a finalement été exclu.

‼️❌ El Rayo Majadahonda nos informa que lo que le han dicho a Cheick Sarr es 'PUTO NEGRO' y 'MONO' desde la grada del Sestao River ✋🏽 Que también le ha hecho la onomatopeya del mono 🗣️ Informa @PacoHernandez_R pic.twitter.com/69oj1Rd51Q — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 30, 2024

Après le deuxième but encaissé par son équipe, le portier sénégalais est allé dans les tribunes pour venir chaudement s’expliquer avec quelques supporters. Alors qu’il a reçu un carton rouge pour ce geste, Sarr aurait en fait été victime de cris racistes, comme l’a confirmé son club au média espagnol Carrusel Deportivo. Selon le Rayo, il aurait été traité de « singe » et de « putain de noir » par les « supporters » de Sestao, aussi auteurs de cris de singes. Ses coéquipiers ont décidé de rentrer aux vestiaires après l’incident et n’ont pas voulu reprendre la rencontre. Une action relativement inédite qui a poussé l’arbitre du match à suspendre celui-ci. Reste désormais à voir quelles seront les mesures prises par la fédération, qui n’a pas l’habitude de se signaler pour ses bonnes réactions.

La situation n’est pas proche d’un semblant d’amélioration, alors que Naples protestait aujourd’hui contre le racisme dans le football.