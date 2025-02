Un faux Ronaldinho piège des passants à Rouen

Roni do Rouen is the new Maxence Lacroix.

Dans un reportage de France 3 Normandie, on découvre le portrait de Joshua, sosie français attitré de Ronaldinho, en train d’attirer l’attention des passants dans les rues de Rouen. Plusieurs personnes sont en tout cas tombées dans le panneau, se targuant d’avoir eu leur photo avec la star brésilienne, retraitée du football depuis 2015 et âgée de 44 ans.

Un travail au quotidien pour copier Ronaldinho

Derrière cette farce, on découvre que le jeune homme consacre énormément de temps à cette activité. Il s’imprègne de son style et de ses faits et gestes tous les jours, et se voit accompagné d’une équipe spécialisée pour développer son image sur les réseaux sociaux. « C’est une partie de ma vie maintenant », avoue-t-il auprès de la télé locale.

En tout cas, tout est fait pour y croire à première vue : le béret à l’envers, la veste en cuir, les lunettes et le ballon. Même si c’est sûrement l’utilisation de ce dernier élément qui peut facilement le cramer. Ça n’a pas manqué à l’œil de l’acteur français Lorànt Deutsch : « J’y ai cru jusqu’à son intérieur du droit pourri », s’est-il amusé sous la vidéo Instagram de France TV.

