Un ex-entraîneur condamné pour avoir filmé ses joueurs sous la douche

L’histoire qui fait froid dans le dos. Un ancien entraîneur de l’US Colomiers est condamné à trois ans de prison pour voyeurisme sur mineur, enregistrement et détention d’images pédopornographiques. L’homme a été jugé à Toulouse ce mercredi pour des faits commis en 2023 sur 46 victimes âgées de 13 à 16 ans.

Filmés nus

L’affaire avait ébranlé le club de l’US Colomiers. Selon La Dépêche et ICI Occitanie, l’homme de 36 ans avait convoqué ses joueurs deux par deux dans sa chambre d’hôtel lors d’un stage à Mérignac. Muni d’une caméra de surveillance, il organisait un roulement : pendant que l’un se douche, l’autre discute tactique avec son coach. Les enfants de 13 à 16 ans étaient alors filmés nus.

D’autres vidéos datant de 2020 ont également été réquisitionnées : l’homme filmait déjà ses joueurs sous la douche avec son téléphone. En plus de sa condamnation, l’ancien éducateur doit verser à ses victimes des indemnités comprises entre un euro symbolique et 1 500 euros.

La justice ayant prononcé un mandat de dépôt, le trentenaire a été incarcéré directement à l’issue du jugement.

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