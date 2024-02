Un directeur épinglé pour sexisme, mais couvert par l’UEFA

L’UEFA, l’autre Grande Muette.

Dans une enquête publiée ce mercredi, la Radio télévision suisse (RTS) indique qu’un directeur de l’instance européenne épinglé pour sexisme n’aurait pas été licencié malgré les recommandations d’une enquête externe. C’est en 2019 qu’une des assistantes de ce directeur dénonce le comportement sexiste de son supérieur. Une enquête, confiée à un organisme externe, est alors menée et révèle que cette femme n’est pas la seule à avoir subi les actions de cet homme. Logiquement, les personnes en charge de l’enquête recommandent de licencier le directeur, plus que de le sanctionner en réduisant son champ d’action, ce qui pourrait l’amener à vouloir se venger. Mis au courant via le rapport envoyé à son domicile, Theodore Theodoridis, secrétaire générale de l’instance, ainsi qu’Aleksander Čeferin n’ont pourtant pas décidé de se séparer de leur collaborateur, aujourd’hui à la tête de sept divisions de l’UEFA.

Tout va bien.

