Un ancien président de Valence appelle le Real Madrid «  le Real Immigrés »

Il savait qu’il était enregistré ?

Dans une interview pour le média Relevo, un dénommé Paco Roig, président du club de Valence entre 1994 et 1997, a enchaîné les propos pour le moins gerbants. Alors que plusieurs cas de racisme affectent le football espagnol, l’homme âgé de 85 ans aurait mieux fait de s’abstenir, et de ne pas ouvrir ce festival de propos immondes.

« Avant, il n’y avait pas ces problèmes. Ou je ne les avais pas remarqués. Romário était à moitié noir et il n’avait pas de problèmes. C’est qu’à Madrid, il y a ce type qui est… J’appelle Madrid le Real Immigrés. Madrid compte huit Noirs, deux étrangers blancs et un Espagnol, Carvajal, et il y a ce Vinícius », a-t-il livré en toute décontraction.

« Vinícius est une merde en tant que personne »

Parmi le nombre de réponses lunaires, l’Espagnol s’est embourbé dans une tirade ignoble, où il nie les cris de singes subis par Vinícius Júnior lors du match entre Valence et le Real Madrid en mai 2023. « ll a escaladé la barrière à Mestalla et a dit (Vinicus) : “Vous m’avez traité de fils de pute.” Ce jour-là, j’étais à Mestalla avec mon petit-fils et mon fils. J’ai dit à mon petit-fils : “Alfonsito, qu’est-ce qu’ils disent?” Et il m’a répondu : “lls le traitent d’imbécile.” Je pensais qu’ils le traitaient de singe. Mais ce n’était pas le cas. Vinícius est peut-être un grand joueur, et je pense qu’il l’est, mais c’est une merde en tant que personne. »

Pour rappel, après l’incident de Mestalla, Valence avait été sanctionnée d’un huis clos partiel de trois matchs. Les trois supporters, eux, ont été condamnés à huit mois de prison en juin dernier.

En Espagne, le combat continue.

