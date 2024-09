En Espagne, un supporter condamné à un an de prison ferme pour des insultes racistes

AT le Jeudi 26 Septembre à 17:07 Article modifié le Jeudi 26 Septembre à 18:15

Une nouvelle victoire pour Vinícius et le Real Madrid contre le racisme.

Ce jeudi, le Real Madrid a communiqué la lourde sentence qui attend un supporter de Majorque, après que le tribunal d’instruction de Palma de Majorque « a condamné l’accusé à douze mois de prison » et à une interdiction de stade « pour une période de trois ans ».

L’accusé a été reconnu coupable de deux délits. Le premier à l’encontre de l’ailier brésilien, lors du match entre les locaux et le Real Madrid le 5 février dernier ; et le deuxième contre Samuel Chukwueze, deux semaines plus tard, lorsque le joueur évoluait encore du côté de Villarreal.

Un mineur est aussi visé pour des propos racistes

Le champion d’Espagne en titre souligne qu’il s’agit de la troisième condamnation pénale rendue pour insultes racistes lors des trois derniers mois. Pour les mêmes faits, un supporter mineur du même club serait aussi dans la tourmente, après s’en être pris à Aurélien Tchouaméni en avril dernier. Depuis, le jeune homme « s’est excusé et a exprimé des regrets pour son comportement, et a accepté de réaliser les activités socio-éducatives ».

Et quid de l’ancien président de Valence ?

