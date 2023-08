Toulouse signe une collaboration avec un club new-yorkais

« We are the world ! »

Propriété du groupe Red Bird, une holding américaine, et ayant eu près de 15 nationalités différentes dans son vestiaires la saison dernière, le Toulouse FC continue de s’ouvrir à l’international. Le Téf a signé une collaboration « stratégique et technique » avec le club new-yorkais du FC Harlem pour les cinq prochaines années. Le club toulousain s’engage ainsi à apporter son soutien actif au développement de l’académie du FC Harlem ainsi que de son programme d’élite. Cet accord prévoit d’ailleurs la création du « programme Grassroot », conçu pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans, dédié à la communauté du club new-yorkais.

Dans le communiqué publié sur le site des Violets, le président du TFC, Damien Comolli, n’a pas caché sa joie : « Nous sommes extrêmement honorés de nous engager dans ce projet novateur et ambitieux […] L’exportation de notre savoir-faire en matière de développement de joueurs est une mission importante pour notre évolution, et nous sommes enchantés de constater que notre expertise est désormais reconnue à l’échelle internationale, a déclaré l’ancien directeur sportif de Liverpool. Notre engagement envers le FC Harlem, qui englobe le développement de ses talents jusqu’à l’excellence sportive, en plus de la mise en place d’un programme social et sociétal au service de la communauté d’Harlem, s’harmonise parfaitement avec nos valeurs et la démarche que nous avons entreprise au sein de notre club au cours des quatre dernières saisons. »

Il ne va pas falloir s’étonner quand des hot-dogs seront vendus sur le parvis du Stadium.

