Toulouse et Rennes stagnent ensemble

Toulouse 0-0 Rennes

Un duel d’européens, mais un match pour le maintien.

Tous les deux qualifiés pour les barrages de Ligue Europa en difficulté en championnat, Toulouse et Rennes n’ont pas pu faire mieux que 0-0, ce dimanche. Toujours déployés dans ce système avec trois centraux, les Rouge et Noir n’ont toujours pas gagné en sérénité défensive. Une faiblesse sans doute pointée par les Toulousains, dont le pressing haut a déstabilisé l’arrière-garde rennaise. Des mauvaises relances par-ci, des interventions en retard par-là et deux biscottes, déjà, après dix minutes de jeu. Le TFC a tenté d’en profiter, mais Steve Mandanda a calmé les ardeurs de Thijs Dallinga. Le gardien rennais a dû sortir de sa surface pour stopper l’attaquant qui partait seul, puis il a sauvé les meubles sur les tentatives de César Gelabert ou encore Gabriel Suazo, tout en assistant encore une fois au festival d’erreurs de sa défense, emmenée par un Warmed Omari toujours au fond du trou et pas loin de voir rouge pour une faute insensée au niveau du rond central. Un vrai calvaire pour les Rennais, qui ont perdu Lorenz Assignon sur blessure dans un premier acte où seul Guela Doué, son remplaçant, a réussi à chauffer les gants de Guillaume Restes d’une frappe lointaine.

Avec les mêmes acteurs, les visiteurs sont mieux revenus, faisant monter leur bloc et récupérant des ballons un peu plus haut. En panne sèche depuis plus de six mi-temps à l’extérieur, le SRFC a peiné à se montrer dangereux. Restes a mal appréhendé une tête de Martin Terrier, avant de capter tranquillement le tir de Nagida suite à un contre. Rien de suffisant pour effacer l’ennui profond d’une rencontre sans saveur, alors que Terrier a manqué le cadre et que Suazo a buté sur Arthur Theate et Mandanda. Ce dernier est encore sorti du lot dans le dernier quart d’heure, avec une très jolie claquette pour détourner un coup franc de Vincent Sierro. Dans une fin de match davantage guidée par la peur que par l’envie de se lâcher des deux côtés, les défenses ont contré les quelques ballons chauds et Restes a signé un arrêt réflexe splendide sur un coup de tête de Christopher Wooh dans le temps additionnel. Le TFC comme Rennes restent ainsi bloqués en bas de tableau, sans se donner d’air.

Bravo à tous ceux qui n’ont pas piqué du nez devant ce match, en tout cas.

Toulouse (4-3-3) : Restes – Desler (Mawissa, 57e), Costa, Nicolaisen, Diarra – Sierro, Casseres (Spierings, 71e), Gelabert (Skyttä, 71e) – Cissoko (Magri, 57e), Dallinga, Suazo (Begraoui, 82e). Entraîneur : Carles Martinez Novell

Rennes (3-4-2-1) : Mandanda – Wooh, Omari, Theate – Assignon (G. Doué, 29e), Santamaria, Le Fée (Matić, 57e), Truffert (Nagida, 57e) – Blas (D. Doué, 78e) – Terrier (Yıldırım, 78e), Kalimuendo. Entraîneur : Julien Stéphan.