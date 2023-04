Tottenham rattrapé sur le fil par Everton

Everton 1-1 Tottenham

Buts : Keane (90e) pour les Toffees // Kane (68e SP) pour les Spurs

Expulsions : Doucouré (58e) pour Everton // Lucas (88e) pour Tottenham

L’électrochoc n’aura pas fonctionné pour les Spurs.

Malgré l’éviction, il y a quelques jours, d’Antonio Conte, Tottenham est retombé dans ses travers ce lundi en concédant le nul en toute fin de rencontre sur la pelouse d’Everton (1-1) en clôture de la 29e journée de Premier League. Le scénario semblait pourtant favorable aux Londoniens, qui doivent malgré tout attendre le milieu de la seconde mi-temps pour se libérer du piège des Toffees. Tout bascule à l’heure de jeu lorsqu’Abdoulaye Doucouré, après avoir vu Harry Kane envoyer Demarai Gray au sol, pète les plombs et s’en prend physiquement à l’international anglais. Carton rouge direct, afin de refroidir ses esprits sous la douche avant tout le monde (58e). Tottenham ne tarde pas à en profiter et, à la suite d’une faute de Michael Keane sur Cristian Romero dans la surface, ouvre le score grâce – évidemment – au meilleur buteur de l’histoire du club (0-1, 68e).

Un joli coup de pouce pour des Spurs en difficulté toute la rencontre (huit tirs malgré 61% de possession, contre quinze tentatives pour Everton) et également réduits à dix en fin de rencontre, Lucas Moura – fraîchement entré – imprimant ses crampons sur la cheville de Keane (88e). Un Michael Keane décidément dans tous les coups, puisque le défenseur anglais, pas attaqué à 25 mètres des buts adverses, décoche une mine sèche qui scotche Lloris et fait exulter Goodison Park (1-1, 90e). Everton sauve un point in extremis et sort de la zone rouge, tandis que Tottenham manque l’opportunité de monter sur le podium.

Les fans des Spurs n’ont décidément pas le droit au bonheur.

Everton (4-1-4-1) : Pickford – Coleman (Mykolenko, 77e), Keane, Tarkowski, Godfrey – Gueye (Garner, 84e) – Iwobi, Doucouré, Onana (Davies, 83e), McNeil – Gray (Simms, 77e). Entraîneur : Sean Dyche.

Tottenham (3-4-2-1) : Lloris – Romero, Dier, Lenglet (Sánchez, 77e) – Porro, Skipp, Højbjerg, Perišić – Kulusevski, Son (Lucas, 82e) – Kane. Entraîneur : Cristian Stellini.

