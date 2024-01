Toni Kroos hué en Arabie saoudite

Ce qui est sûr, c’est qu’il ne finira pas sa carrière à Riyadh.

Ce mercredi soir, les 23 000 fans réunis à Riyadh pour assister à la demi-finale de Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid (5-3, AP) ont vécu une soirée de rêve. Un score fleuve, un but historique, un autre plus gaguesque et des sifflets. Les premières huées sont ainsi apparues de manière assez incompréhensible durant le silence en hommage au récent défunt Franz Beckenbauer, avant de cibler un autre Allemand : Toni Kroos.

Entré à l’heure de jeu, le milieu de terrain a en effet dégusté du sifflet et de l’insulte à chaque prise de balle, provoquant même son hilarité au coup de sifflet final, suivi d’un communiqué ironique : « J’ai pris beaucoup de plaisir aujourd’hui. Quel public formidable. » En conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est également exprimé à ce sujet : « Je ne comprends pas les huées, et je ne pense pas que Kroos les comprenne non plus. Je ne les comprends vraiment pas. »

That was fun today! Amazing crowd😍 — Toni Kroos (@ToniKroos) January 10, 2024

Pour les comprendre, il suffit de revenir quelques mois en arrière, lorsque Kroos, interrogé sur le transfert de Gabi Veiga – jeune espoir du football espagnol – en Arabie saoudite, a sévèrement critiqué le championnat local : « On raconte que l’on y joue un football ambitieux alors que seul l’argent compte. Ce type de transfert ne se justifie que par l’argent, et ne respecte pas le football. »

Ah bon ? Quelle surprise.

Le Real Madrid éjecte l'Atlético de la Supercoupe dans un match fou