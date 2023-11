Tarik Oulida condamné pour l’agression sexuelle de sa propre fille

Tarik Oulida, ancien milieu de terrain passé notamment par Sedan, l’Ajax et le Séville FC, a été condamné ce mercredi par un tribunal de Marbella (Espagne) à deux ans et demi de prison pour le délit d’agression sexuelle à l’encontre de sa propre fille. L’enquête a prouvé qu’il avait agressé sexuellement sa fille en 2011, alors qu’elle avait 6 ans, en le mettant dans son lit et en la touchant. Ce qui lui vaut également une interdiction de l’approcher. La sentence est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel. Le verdict a été rendu en l’absence du Néerlandais, qui est porté disparu selon les médias locaux.

