Tagliafico n'a pas été sanctionné par Grosso... mais un peu quand même

En avoir Grosso sur la patate.

Alors que l’OL est plus que jamais lanterne rouge de Ligue 1 et ne semble plus entrevoir la lumière au bout du tunnel, Nicolás Tagliafico a tenu à clarifier les raisons derrière son absence de dernière minute du groupe rhodanien face à Clermont, sans pour autant nier les premiers échos apparus dans la presse, faisant état d’une sanction imposée par Fabio Grosso. Le latéral gauche titulaire a en effet passé son jour de congé post-trêve internationale dans les travées du Stade de France pour assister à Argentine-Nouvelle-Zélande, demi-finale de la Coupe du monde de rugby, ce que le champion du monde 2006 a très peu goûté.

« Je suis quelqu’un qui aime parler franchement. Dire que le club m’a “sanctionné” est faux. Le coach m’a dit qu’il n’avait pas aimé que j’aille voir le match de rugby le vendredi, durant l’après-midi de libre. On en a discuté, il a décidé de ne pas me faire jouer, et j’ai tout simplement accepté. Je respecte sa décision, le plus important étant de rester unis et forts. Tout le monde connaît mon engagement partout où je passe. Je continuerai à tout donner tous les jours, comme toujours », s’est notamment exprimé l’ancien de l’Ajax sur Instagram.

Un incendie d’éteint, il en reste une bonne dizaine.

