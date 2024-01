Sven-Göran Eriksson pourrait réaliser son rêve d’entraîner Liverpool

Sven-Göran Eriksson will never walk alone.

Alors qu’il a récemment annoncé être atteint d’un cancer en phase terminale, Sven-Göran Eriksson a reçu le soutien des supporters de Liverpool. Lors d’un entretien donné à Sky le 12 janvier, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre entre 2001 et 2006 avait en effet déclaré qu’il avait, comme son père, « toujours été un supporter de Liverpool ». Alors, à l’annonce de sa maladie, Douglas Horne, célèbre supporter des Reds, a lancé un appel au club pour que celui-ci invite le Suédois à être sur le banc lors d’un match de charité face à l’Ajax, prévu le 24 mars prochain.

Invité de l’émission Good Morning Britain sur la chaîne ITV ce lundi, Eriksson a ainsi précisé qu’il assisterait et qu’il accepterait, volontiers, d’être l’entraîneur des légendes des Reds : « Bien sûr que j’accepterais ! C’est mon rêve. »

'That would be my dream!'

After Sven-Goran Eriksson said he 'always wished to be the manager of Liverpool', supporters have backed the idea of the 75-year-old managing the LFC Legends side in a charity home match against Ajax in March. pic.twitter.com/dsAY9TfUJb

— Good Morning Britain (@GMB) January 15, 2024